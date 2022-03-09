經濟

眾安國際完成A輪融資籌18億元

【明報專訊】擁有虛銀眾安銀行（ZA Bank）及眾安人壽（ZA Insure）的眾安國際，去年底完成逾2.3億美元（約18億港元）的A輪融資，引入友邦（1299）、周大福（1929）等投資者，資金將用於發展技術系統，包括數碼身分驗證eKYC技術、反欺詐偵測、自動化等。眾安國際總裁許煒表示，「上市是一個很好的方向」，惟目前未有相關計劃。他又透露，冀政府考慮讓眾安銀行參與第二輪電子消費券計劃，同時有意發展持牌放債人業務，正研究申請相關牌照。

總裁許煒：上市是個很好方向

許煒表示，旗下眾安銀行目前擁有50萬名用戶，在20至29歲的年輕用戶中，平均每5個人便有一人是用戶，而所有用戶平均每人使用4.5款產品。

許煒又提到，眾安銀行曾於2020年成為支持港府向市民發放現金計劃的虛擬銀行，冀政府考慮讓該行參與第二輪電子消費券計劃。他又指，預計未來5年本港有八成人會成為虛銀用戶，並以虛銀帳戶作為主要戶口來處理大部分日常交易，而用戶及社交媒體將在金融平台上擔任更重要的角色。

至於眾安銀行早前允許持內地身分證人士開戶，許煒表示，在本地銀行界而言是慣常做法，但對虛銀來說卻是首家引入有關操作，又指對公司在大灣區的未來發展尤其重要。被問到會否參與大灣區金融科技跨境沙盒測試，他指出，公司目前仍專注於香港業務發展，重點放在網上保險及投資理財業務上，未有相關細節可透露。

去年45金融科企駐港 中資最多

另外，投資推廣署金融科技主管梁瀚璟表示，去年引入45家金融科技公司在港開設公司，當中以中資佔最多，亦有來自美國、英國、澳洲等地，而去年透過全球Fast Track企業對企業（B2B）配對平台，總共對接了417家金融機構。他提到，疫情無疑對外資在港展開業務造成不便，但認為投資到新市場為長期決定，相信本港為數不少金融機構及大灣區潛力，對外資仍有一定吸引力。

相關字詞﹕眾安人壽 眾安銀行 眾安國際

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