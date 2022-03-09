牙科股瑞爾今招股 7384元入場

瑞爾董事長兼首席執行官鄒其芳表示，注意到港股市場近期波動較大，但由於公司計劃拓展更多市場，認為目前有集資的需要，進入資本市場有利公司長遠發展。

瑞爾今次上市共有5名基礎投資者，包括OrbiMed、現化牙科（3600）等，總投資金額6500萬美元（約5.07億港元），佔行使超額配股權前發行規模約74.66%；設6個月禁售期。融資所得約75%將用於開設新的醫院及診所；約15%將用於建設及完善信息技術基礎設施；及約10%將用於營運資金。

大馬頂級手套傳押後來港上市

因應近日市况，也有公司決定延後上市。路透引述知情人士報道，由於俄羅斯入侵烏克蘭打壓投資者情緒，加劇市場波動，馬來西亞手套生產商頂級手套（Top Glove）擬推遲在香港籌集3.47億美元的上市計劃。頂級手套目前在大馬交易所和新加坡雙邊上市，且計劃在香港上市。頂級手套未有回應報道。

據報，頂級手套最初冀通過香港上市集資10億美元，但市場氣氛欠佳下，集資規模顯著縮減。該集團在去年12月獲得股東批准，發行高達7.935億新股，按目前1.83令吉的價格計算，將籌集約3.47億美元。

消息人士稱，頂級手套原計劃在2月啟動上市計劃，但當時金融市場動盪，促使其擱置計劃。過去兩周，由於俄羅斯對烏克蘭展開「特別軍事行動」，導致波動性加劇。

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