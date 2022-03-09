經濟

耀才：證監指引 針對臨急抱佛腳券商

【明報專訊】證監會日前向持牌法團發出通函，促請着手準備全民強制檢測，當中提到需審慎評估突發事件的影響，並為第三方供應商服務如IT系統、追收孖展等制定應對措施。多家券商均表示，早已為強檢做好準備，並指不少程序已電子化，包括落盤、付款、出單等，即使港府實施「禁足」，相信屆時亦可運作暢順。耀才稱，一向對孖展保持審慎態度，未有因強檢而受影響，並會沿用電子渠道追收孖展，又指相信新指引只為提醒「臨急抱佛腳」的券商。

輝立指IT自家搭建 海外同事負責

輝立證券企業融資副經理陳英傑表示，強檢期間有足夠人手應付日常運作，將沿用現時在家工作的安排，若有同事染疫將由其他同事頂替。他又稱，IT系統為自家搭建，並且大多由海外同事負責，加上大部分程序已電子化，確保運作無礙。至於孖展方面，他指現時追收孖展大多以打電話等方式，認為即使「禁足」亦不會造成影響，並透露未有因此而收緊孖展成數。

耀才稱已制定好應對方案

此外，耀才證券行政總裁許繹彬亦稱，早前已為強檢制定好應對方案，大多數部門均可在家工作，相信日常營運方面不成問題。他續稱，該行提供電子渠道供客戶付款，確保交易可及時結算，而九成客戶亦習慣於網上處理所有事宜，認為其餘客戶需在疫情期間適應電子方式。他又提到，一向多以發短訊、打電話等方式追收孖展，做法不會改變，亦會維持對孖展的審慎態度。

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