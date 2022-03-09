人行向中央上繳逾1萬億元結存利潤

港股跌291點 北水淨流入騰訊美團

港股昨天早上最多反彈246點後掉頭向下，午後跌勢加劇，全日最多跌約420點，收市報20,765點，跌291點或1.39%，再創近6年低位，國指收報7237點，跌2.36%。主板成交1707億元，連續兩日大成交下挫。

科指昨跌3.21%，收4382點，不過昨日北水再入場吸納，騰訊（0700）有14.47億元淨買入，美團（3690）則被淨買入9.23億元，兩股昨日分別跌1.24%和0.48%，整體港股通有18.84億元淨流入，較昨日少65.42%。

金價曾見2021美元 年半高位

大市避險氣氛濃厚，資金追逐避險資產。黃金每盎司價格昨日曾升至2021美元的年半高位，資產管理公司Nuveen投資總監Saira Malik認為，現在投資者不應倉促決定避險，或者增加風險資產投資，應該更為審慎。目前投資者的看淡情緒已達到13年的最高點，對依靠整體市場趨勢帶來長期回報的投資者，會帶來謹慎、選擇性買入股票的機會。