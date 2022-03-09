經濟

乘聯會：內地汽車銷售影響不大

【明報專訊】乘聯會秘書長崔東樹表示，近期原材料鎳價格上漲對汽車銷量影響不大，今年首兩個月新能源車銷量按年升幅已經達到1.5倍左右水平。他認為，鎳價格暴漲更多屬炒作性質，短期內其價格可能會回落。不過，他又提及，雖然銷量不受影響，但車企仍需承受原材料電池漲價的成本壓力。

車企需承受原料漲價成本壓力

內地2月狹義乘用車零售銷量達124.6萬輛，按年升4.2%，按月跌40%。當中，新能源車銷量按年升1.8倍至27.2萬輛，按月則跌22.6%。

崔東樹表示，市場用車是剛性需求，尤其是疫情促成許多家庭從公共交通轉向私家車出行，加上目前消費者對於價格上漲保持了可接受的態度。就俄烏戰爭影響，他表示，為車企汽車出口帶來不確定風險，國內車企在俄羅斯等地區出口量較大，影響隨之亦較大，地區性衝突對中歐班列運行情况的影響也需要深入評估。就晶片短缺影響，國內汽車原材料如晶片等，主要來自東南亞，供給受到衝突影響較小，但車企依然面臨着原材料漲價的問題，成本壓力巨大。

乘聯會表示，2月乘用車零售銷量呈現較強走勢，雖然春節假期因素導致生產略有損失，但合資企業晶片供給正逐步改善，促進月內產銷平穩發展。基於平穩的生產，2月已經形成產銷補庫存的良好走勢。乘聯會表示，1至2月累計零售達到332.4萬輛，較去年減少6萬輛。

上 / 下一篇新聞

鎳價挾淡暴漲 LME取消高價交易 以周一收市價結算 內地民企損失大減
鎳價挾淡暴漲 LME取消高價交易 以周一收市價結算 內地民企損失大減
電動車電池主原料 小鵬比亞迪跌一成
電動車電池主原料 小鵬比亞迪跌一成
股市走資 港匯見7.8226兩年新低
股市走資 港匯見7.8226兩年新低
人行向中央上繳逾1萬億元結存利潤
人行向中央上繳逾1萬億元結存利潤
耀才：證監指引 針對臨急抱佛腳券商
耀才：證監指引 針對臨急抱佛腳券商
華政策不確定 1/3美企擬減投資 調查：逾半企業指中美關係緊張不利營商
華政策不確定 1/3美企擬減投資 調查：逾半企業指中美關係緊張不利營商
遭最大主權基金踢走 李寧股價挫逾5%半年低
遭最大主權基金踢走 李寧股價挫逾5%半年低
牙科股瑞爾今招股 7384元入場
牙科股瑞爾今招股 7384元入場
眾安國際完成A輪融資籌18億元
眾安國際完成A輪融資籌18億元
越秀交通上年純利飈逾8倍 末期息0.41港元
越秀交通上年純利飈逾8倍 末期息0.41港元
百度「蘿蔔快跑」半年接逾30萬訂單
百度「蘿蔔快跑」半年接逾30萬訂單
毛利率升逾3百分點 中興上年多賺六成
毛利率升逾3百分點 中興上年多賺六成
彭博：中證監開綠燈 無敏感數據科企准美上市
彭博：中證監開綠燈 無敏感數據科企准美上市
紐油近14年高 航空股遭殃 巴克萊：尚有逾一成下跌空間
紐油近14年高 航空股遭殃 巴克萊：尚有逾一成下跌空間
Adidas換大中華區舵手 蕭家樂回巢
Adidas換大中華區舵手 蕭家樂回巢
拜登擬簽行政命令 研美央行數字貨幣
拜登擬簽行政命令 研美央行數字貨幣
張兆聰：光伏逆市做好 首選信義光能
張兆聰：光伏逆市做好 首選信義光能
技術取勝：康師傅料14元有支持
技術取勝：康師傅料14元有支持
劉思明：派息穩定行業抗跌 領展候低吸
劉思明：派息穩定行業抗跌 領展候低吸
周顯：太多大型IPO攤薄資金池
周顯：太多大型IPO攤薄資金池
湯文亮：歐盟快將灰飛煙滅
湯文亮：歐盟快將灰飛煙滅
盧楚仁：買樓不如買長實
盧楚仁：買樓不如買長實
形薈2房實蝕230萬 屋苑最大蝕讓 原業主持貨約6年 蝕幅近兩成
形薈2房實蝕230萬 屋苑最大蝕讓 原業主持貨約6年 蝕幅近兩成
業主爆疫下移居內地 低估價12％沽健威2房
業主爆疫下移居內地 低估價12％沽健威2房
嘉峯匯本月首周20宗租賃 較上月同期增3倍
嘉峯匯本月首周20宗租賃 較上月同期增3倍
中小型代理富誠地產全線5分行停業
中小型代理富誠地產全線5分行停業
八鄉七星崗閒置地申建901伙過渡房屋
八鄉七星崗閒置地申建901伙過渡房屋
旺角中心地舖呎租僅83元 低高峰八成
旺角中心地舖呎租僅83元 低高峰八成
田灣南津‧迎岸 社區發展成熟
田灣南津‧迎岸 社區發展成熟
近期成交實呎2.5萬至2.7萬
近期成交實呎2.5萬至2.7萬
波動巿 高盛看好擁現金流科技股
波動巿 高盛看好擁現金流科技股
通脹利新興市場 高盛增投資亞洲科企
通脹利新興市場 高盛增投資亞洲科企