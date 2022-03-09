經濟

電動車電池主原料 小鵬比亞迪跌一成

【明報專訊】鎳是電動車電池的主要原材料，近日鎳的價格因俄烏戰事而暴漲，由於亞洲在汽車電池生產領域佔全球的主導地位，以中國市佔率達44%佔最多，原材料價格急升，拖累電動車股表現，昨日一眾電動車股低走， 國內電動車三強之一的小鵬汽車（9868）跌12.9%，理想汽車（2015）跌7.6%。同時生產電池及電動車的比亞迪（1211）跌近一成（見表）。至於在電動車剛起步的吉利（0175）跌7.4%，長城（2333）跌4.8%，雙雙再破底。敏實（0425）及東風（0489）亦均跌逾4%，GX中國電車ETF（2845）跌3.8%。

憂戰事影響電池原材料供應

法國外貿銀行的報告表示，俄烏戰爭衍生連鎖反應，半導體和電動車電池可能面臨材料供應短缺。該兩國所出口的產品大多屬上游行業的原材料，當中鎳是三元鋰電池的核心材料，用於電動車電池。報告又指出，鎳的價格上漲，也許會加速向磷酸鐵鋰（LFP）電池的使用和推廣，該電池價格屬更低。

該行表示，隨着電動車需求持續增加，電動車生產商亦計劃擴大汽車供應規模，而鋰離子電池是目前汽車電池的主流類型，並且生產基本由亞洲企業主導。截至去年9月，中國鋰離子電池全球市場佔有率達44%，其次韓國35%和日本16%。若以廠商劃分，中國電池製造商寧德時代（深︰300750）以30%的市場份額位居榜首，比亞迪則以8%居於第四位。報告分析稱，為了避免供應鏈過於集中和地緣政治風險，電動車和電池製造商均透過供應鏈和客戶群更加多元化應對。一旦供應鏈中斷，汽車製造商甚至可能會考慮確保原材料供應、自行生產電池。與半導體類似，電動車電池市場也存在分裂風險。

上 / 下一篇新聞

鎳價挾淡暴漲 LME取消高價交易 以周一收市價結算 內地民企損失大減
鎳價挾淡暴漲 LME取消高價交易 以周一收市價結算 內地民企損失大減
乘聯會：內地汽車銷售影響不大
乘聯會：內地汽車銷售影響不大
股市走資 港匯見7.8226兩年新低
股市走資 港匯見7.8226兩年新低
人行向中央上繳逾1萬億元結存利潤
人行向中央上繳逾1萬億元結存利潤
耀才：證監指引 針對臨急抱佛腳券商
耀才：證監指引 針對臨急抱佛腳券商
華政策不確定 1/3美企擬減投資 調查：逾半企業指中美關係緊張不利營商
華政策不確定 1/3美企擬減投資 調查：逾半企業指中美關係緊張不利營商
遭最大主權基金踢走 李寧股價挫逾5%半年低
遭最大主權基金踢走 李寧股價挫逾5%半年低
牙科股瑞爾今招股 7384元入場
牙科股瑞爾今招股 7384元入場
眾安國際完成A輪融資籌18億元
眾安國際完成A輪融資籌18億元
越秀交通上年純利飈逾8倍 末期息0.41港元
越秀交通上年純利飈逾8倍 末期息0.41港元
百度「蘿蔔快跑」半年接逾30萬訂單
百度「蘿蔔快跑」半年接逾30萬訂單
毛利率升逾3百分點 中興上年多賺六成
毛利率升逾3百分點 中興上年多賺六成
彭博：中證監開綠燈 無敏感數據科企准美上市
彭博：中證監開綠燈 無敏感數據科企准美上市
紐油近14年高 航空股遭殃 巴克萊：尚有逾一成下跌空間
紐油近14年高 航空股遭殃 巴克萊：尚有逾一成下跌空間
Adidas換大中華區舵手 蕭家樂回巢
Adidas換大中華區舵手 蕭家樂回巢
拜登擬簽行政命令 研美央行數字貨幣
拜登擬簽行政命令 研美央行數字貨幣
張兆聰：光伏逆市做好 首選信義光能
張兆聰：光伏逆市做好 首選信義光能
技術取勝：康師傅料14元有支持
技術取勝：康師傅料14元有支持
劉思明：派息穩定行業抗跌 領展候低吸
劉思明：派息穩定行業抗跌 領展候低吸
周顯：太多大型IPO攤薄資金池
周顯：太多大型IPO攤薄資金池
湯文亮：歐盟快將灰飛煙滅
湯文亮：歐盟快將灰飛煙滅
盧楚仁：買樓不如買長實
盧楚仁：買樓不如買長實
形薈2房實蝕230萬 屋苑最大蝕讓 原業主持貨約6年 蝕幅近兩成
形薈2房實蝕230萬 屋苑最大蝕讓 原業主持貨約6年 蝕幅近兩成
業主爆疫下移居內地 低估價12％沽健威2房
業主爆疫下移居內地 低估價12％沽健威2房
嘉峯匯本月首周20宗租賃 較上月同期增3倍
嘉峯匯本月首周20宗租賃 較上月同期增3倍
中小型代理富誠地產全線5分行停業
中小型代理富誠地產全線5分行停業
八鄉七星崗閒置地申建901伙過渡房屋
八鄉七星崗閒置地申建901伙過渡房屋
旺角中心地舖呎租僅83元 低高峰八成
旺角中心地舖呎租僅83元 低高峰八成
田灣南津‧迎岸 社區發展成熟
田灣南津‧迎岸 社區發展成熟
近期成交實呎2.5萬至2.7萬
近期成交實呎2.5萬至2.7萬
波動巿 高盛看好擁現金流科技股
波動巿 高盛看好擁現金流科技股
通脹利新興市場 高盛增投資亞洲科企
通脹利新興市場 高盛增投資亞洲科企