經濟

香港地產

勞聯入市元朗虹方 價低4年前37%

【明報專訊】受北部都會區概念帶動，有社福團體入市元朗一帶寫字樓，其中港九勞工社團聯會（簡稱勞聯）上月以2185萬元購入星星地產（1560）元朗商廈項目虹方特色戶，作會員活動等用途，成交價比4年前低約37%。

資料顯示，虹方一個頂層連天台單位，面積約1900方呎，連1098方呎天台，上月以2185萬元售出，呎價約1.15萬元。物業新買家以宏協有限公司（GRANDY GROUP LIMITED）登記，公司董事包括勞聯主席林振昇、秘書長周小松及財務主任譚志聰，註冊地址為勞聯旺角上海街鎮海商業大廈總部。

林振昇接受本報電話訪問時稱，在北部都會區概念下，相信該區會有更多工友遷入，或有其他新行業。

上月僅401宗工廈租賃 按月跌55%

值得一提，該物業原於2018年5月以3460萬元售出，同年11月取消交易，現成交價較近4年前低1275萬元或37%。林振昇指，項目現時成交價屬合理價錢。資料又顯示，同廈中層一個單位，面積1693方呎，上月則以約1588萬元售出，呎價約9380元，買家為勞聯旗下分會成員或相關人士。

另中原（工商舖）數據顯示， 2月僅錄約401宗工廈租務成交，按月跌幅約55%，為該行有紀錄以來新低；而月內錄得約240宗工廈買賣個案，較1月份減少約18%，按年跌約13%。中原（工商舖）認為，現時整體經濟環境下，相對穩健的工業物業難免要跟隨大市走勢，加上疫情嚴峻，3月更將全民檢測，預料投資氣氛受影響，料最快次季才有機會見起色。

相關字詞﹕工廈租賃 虹方 港九勞工社團聯會

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