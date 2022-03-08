美聯：75%受訪者看淡短期樓市

【明報專訊】新一波疫情持續嚴峻，加上特區政府一再收緊限聚措施，令2月、3月整體樓市近乎陷入冰封狀態，美聯物業聯同經絡按揭轉介，於2月底進行網上問卷調查，顯示有近75%受訪者看淡短線樓市前景，比例屬2年新高。美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明估計，今年首季樓價受疫情影響將下挫3%，惟一旦疫情受控，買家信心恢復，全年樓價可望出現「U形」，甚至「Ｖ形」反彈。
首季一手成交料僅900宗 跌八成
布少明表示，是次總共收回502份有效問卷；就樓價走勢，多達74.5%受訪者認為，未來6個月本港樓價將下跌，較去年10月同類調查錄得的40%，高出34.5個百分點，見逾兩年新高，數字僅次於2020年初、即新冠疫情剛爆發時所錄得的82.8%。
首季二手料約8000宗 3年最少
布續稱，首季樓價除有機會下跌3%外，交投量亦會於低位徘徊，估計首季整體一手成交只有約900宗，按季跌約八成，料屬2013年一手銷售條例實施後的季度新低；同期整體二手成交估計約8000宗，按季跌近三成，為逾3年季度最少。
不過，布少明認為若疫情開始受控，市場信心恢復，估計第二季一手成交將回升至約2500宗，同期二手交投料升至約9000宗；另根據以往數波疫情經驗，疫情受控後樓價勢將回升，全年樓價仍有望升約5%。同時，在疫情下，有71%受訪者表示會選擇以網上搵樓作為主要途徑，比例屬2019年有相關調查以來最高。