經濟

香港地產

將軍澳本月首周20宗成交 上周末佔半

【明報專訊】政府上月底公布提高按保成數，部分地區二手成交轉活，其中將軍澳本月首周暫錄約20宗二手買賣成交，當中10宗均於剛過去周六日兩天促成，而將軍澳日出康城LP6一個2房單位，以923萬元售出，額印鬆綁後沽出，持貨3年帳面升值15%。

LP6 2房923萬沽 額印鬆綁帳賺15%

中原地產分行高級分區營業董事柯勇表示，LP6 3座高層D室，實用422方呎，2房間隔，望開揚海景，成交價923萬元，實呎21,872元。原業主2019年3月800萬元購入，持貨剛滿3年沽出，帳面獲利123萬元或15%。

區內亦錄不少低市價成交，美聯區域營業董事劉卓豪稱，將軍澳新寶城3座高層D室，實用434方呎，2房間隔，以720萬元成交，低市價約3%，實呎16,590元。原業主1998年6月以約223.6萬元一手買入，帳面大幅獲利約496.4萬元或逾2.2倍。劉卓豪補充，鑑於疫情嚴峻，將軍澳區陸續有業主要求地產代理須出示最新「自我檢測棒」及提供打針情況以供參考，方決定是否開門睇樓。

美聯區域經理黃少明表示，將軍澳夾屋旭輝臺錄本月首宗成交，位於2座中層A室，實用481方呎，屬2房間隔，以640萬元已補價售出，實呎13,306元，成交價為同類單位近一年新低。原業主於2019年1月以600萬元已補價購入，帳面獲利40萬元或約7%。

相關字詞﹕二手成交 新寶城 旭輝臺 將軍澳

上 / 下一篇新聞

港股曾瀉千點 返近6年低位 俄烏開戰以來跌11% 亞太區最差
港股曾瀉千點 返近6年低位 俄烏開戰以來跌11% 亞太區最差
瑞銀：內地財政開支發力 利好基建相關板塊
瑞銀：內地財政開支發力 利好基建相關板塊
三大會計師斷俄聯繫 IMF預警制裁影響全球
三大會計師斷俄聯繫 IMF預警制裁影響全球
內地首2月出口按年升16.3% 勝預期
內地首2月出口按年升16.3% 勝預期
證監促持牌法團評估強檢「突發」影響
證監促持牌法團評估強檢「突發」影響
理文造紙去年少賺11% 末期息11仙減近四成
理文造紙去年少賺11% 末期息11仙減近四成
業績期逢強檢 港交所准發初步公告 會計師公會批幫助不大 上市公司商會：加大工作量
業績期逢強檢 港交所准發初步公告 會計師公會批幫助不大 上市公司商會：加大工作量
75%商戶生意受疫情影響 近六成轉攻網店
75%商戶生意受疫情影響 近六成轉攻網店
吉利上月銷量按月削近半
吉利上月銷量按月削近半
滯脹風險升 歐美股跌不停 布油曾逼近140美元 氣價創新高
滯脹風險升 歐美股跌不停 布油曾逼近140美元 氣價創新高
俄交易或封殺 比特幣跌穿3.8萬美元
俄交易或封殺 比特幣跌穿3.8萬美元
馬斯克籲歐洲重啟閒置核電站
馬斯克籲歐洲重啟閒置核電站
張兆聰：內房跌巿急反彈 留意旭輝
張兆聰：內房跌巿急反彈 留意旭輝
吳漢銘：港金融機構可成大灣區金融科技增長引擎
吳漢銘：港金融機構可成大灣區金融科技增長引擎
劉宇亮：「數據中心+新能源」 融合成新契機
劉宇亮：「數據中心+新能源」 融合成新契機
薛偉傑：手機平板二合一 三摺方案更可取
薛偉傑：手機平板二合一 三摺方案更可取
技術取勝：碧桂園短線6.8元有阻力
技術取勝：碧桂園短線6.8元有阻力
何民傑：誠哥眼光精準無寶不落
何民傑：誠哥眼光精準無寶不落
「處理恒大危機」許家印缺席兩會
「處理恒大危機」許家印缺席兩會
單日4050港人淨離境 第五波疫情新高
單日4050港人淨離境 第五波疫情新高
劉思明：大巿難言見底 國策撐基建股候吸
劉思明：大巿難言見底 國策撐基建股候吸
周顯：俄烏戰爭 考驗比特幣價格
周顯：俄烏戰爭 考驗比特幣價格
湯文亮：香港準備迎接大時代來臨
湯文亮：香港準備迎接大時代來臨
港鐵百勝角通風樓項目招意向 疫情嚴峻 首度只接受電子遞交
港鐵百勝角通風樓項目招意向 疫情嚴峻 首度只接受電子遞交
美孚現今年首宗「見血」成交 持貨4年實蝕9%
美孚現今年首宗「見血」成交 持貨4年實蝕9%
美聯：75%受訪者看淡短期樓市
美聯：75%受訪者看淡短期樓市
歌賦嶺買入10年 租金回報不足2厘
歌賦嶺買入10年 租金回報不足2厘
勞聯入市元朗虹方 價低4年前37%
勞聯入市元朗虹方 價低4年前37%