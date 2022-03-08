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港鐵百勝角通風樓項目招意向 疫情嚴峻 首度只接受電子遞交

【明報專訊】雖然疫情嚴重影響樓市氣氛，不過，港鐵（0066）仍推出旗下將軍澳百勝角通風樓物業發展項目，並即日起招收意向，為首個設有單位實用面積下限280方呎的港鐵項目。由於疫情嚴峻，港鐵亦首次採取全電子形式遞交意向書，有業界認為此舉不會影響發展商遞交意向書的意欲，但疫情下相信發展商反應不會太過踴躍，若補地價未能反映最新市况，甚至有流標風險。綜合各大測量師行，項目估值約15.95億至23.27億元，即每方呎樓面約5500至8000元。

明報記者 林尚民

上述項目坐落於將軍澳市地段第132號地段，位於將軍澳昭信路，臨近環保大道交界處，旁為今年發售的新居屋昭明苑，昭信路對面則為私人屋苑新寶城。港鐵表示，項目將建於百勝角通風樓上方，可建最高住宅樓面290,692方呎。

港鐵首個限呎盤 單位280呎起

發展局長黃偉綸去年12月公布，上述將軍澳百勝角項目將引入限呎條款，每個單位實用面積最低為280方呎，可提供約550伙。項目將於今日起招收意向書，下周一（14日）截止。

同時，港鐵又表示，鑑於疫情嚴峻關係，項目只接受發展商以電子方式遞交發展意向書，不設現場投遞，而截止當日港鐵總部大樓亦不設傳媒採訪。

對於項目首次以全電子形式遞交意向書，萊坊董事、大中華區研究及諮詢部主管王兆麒指，此舉是考慮疫情，為入標發展商的方便着想，但此舉難以鼓勵更多發展商遞交意向書，預料市場反應不會太熱烈，因樓價自去年破頂後一直回落，最近幾個月官地或市建局招標結果不理想，多接近市場估值下限批地，相信短期內發展商出價依然較為保守，項目估值約16億至19億元，每方呎樓面地價5500至6500元。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓則指，項目發展規模適中，中型發展商亦有能力參與，但建樓於通風樓上方，建築成本會有所增加，而現時股市和樓市轉淡，如果政府的補地價未能反映現況，地鐵又要求合理利潤，項目將有機會流標。

測量師：補價若過高或會流標

對於項目設最細單位面積下限，中原地產測量師張競達相信條款對該地發展亦影響不大，因將軍澳一向不是以龍牀盤或小型單位招徠，估計該地每方呎樓面地價約6000元，估值即約17.4億元。他又指，在疫情下，利用電子方式提交發展意向屬好事，減低社交接觸，亦可繼續為地皮招收意向，相信對發展商投地意欲影響不大。另泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚估計項目未來實呎可達1.8萬至2萬元。

相關字詞﹕限呎地 招收意向 港鐵 將軍澳 百勝角通風大樓

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