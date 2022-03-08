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2022年3月8日星期二
劉思明 數據尋寶
投資策略
港股曾瀉千點 返近6年低位 俄烏開戰以來跌11% 亞太區最差
瑞銀：內地財政開支發力 利好基建相關板塊
三大會計師斷俄聯繫 IMF預警制裁影響全球
內地首2月出口按年升16.3% 勝預期
證監促持牌法團評估強檢「突發」影響
理文造紙去年少賺11% 末期息11仙減近四成
業績期逢強檢 港交所准發初步公告 會計師公會批幫助不大 上市公司商會：加大工作量
75%商戶生意受疫情影響 近六成轉攻網店
吉利上月銷量按月削近半
滯脹風險升 歐美股跌不停 布油曾逼近140美元 氣價創新高
俄交易或封殺 比特幣跌穿3.8萬美元
馬斯克籲歐洲重啟閒置核電站
張兆聰：內房跌巿急反彈 留意旭輝
吳漢銘：港金融機構可成大灣區金融科技增長引擎
劉宇亮：「數據中心+新能源」 融合成新契機
薛偉傑：手機平板二合一 三摺方案更可取
技術取勝：碧桂園短線6.8元有阻力
何民傑：誠哥眼光精準無寶不落
「處理恒大危機」許家印缺席兩會
單日4050港人淨離境 第五波疫情新高
劉思明：大巿難言見底 國策撐基建股候吸
周顯：俄烏戰爭 考驗比特幣價格
湯文亮：香港準備迎接大時代來臨
港鐵百勝角通風樓項目招意向 疫情嚴峻 首度只接受電子遞交
將軍澳本月首周20宗成交 上周末佔半
美孚現今年首宗「見血」成交 持貨4年實蝕9%
美聯：75%受訪者看淡短期樓市
歌賦嶺買入10年 租金回報不足2厘
勞聯入市元朗虹方 價低4年前37%
劉思明：大巿難言見底 國策撐基建股候吸
【明報專訊】俄烏戰事愈演愈烈，港股昨天捱沽，即市反彈乏力。短線未有強勁的反彈，也難言見底。舊經濟的基建股已調整不少，加上國策支持，有望率先走出谷底。
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