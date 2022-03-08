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薛偉傑：手機平板二合一 三摺方案更可取

【明報專訊】去年11月，筆者在本欄談過，摺疊屏手機有些雷聲大、雨點小，其銷量其實還不到整個智能手機市場的0.75%。隨着部分品牌推出更多售價相對親民的「入門級」摺疊屏手機，以及加大廣告宣傳力度，市場調查機構預測，摺疊屏手機今年的銷量應該可以超過整個智能手機市場的1%。

相對以往要1.3萬至2萬元才能買到一部摺疊屏手機，現時不到8000元也能買到某些型號，是否應該入手？

筆者認為，如果購買摺疊屏手機的主要目的是追求實用，着重手機平板二合一這個訴求，最好還是多等一會。主要的原因是，現時的兩摺屏手機可能只是過渡方案，未必就是柔性屏手機的最終或長期設計，還有更加值得期待的三摺屏手機和捲軸屏手機。

兩摺屏很快不再「高大上」

首先要指出，售價不到8000元的摺疊屏手機，基本上全部都是上下摺的摺疊屏手機。這些摺疊屏手機的屏幕展開之後，大約就是6.7吋，原則上和一般非摺疊屏手機沒有分別。

即是說，用戶在屏幕尺寸上其實沒有什麼得益，更加不要說當成平板電腦來使用。唯一的好處，就只是有些用戶覺得，可以改用面積較小的手機袋，掛在腰間看來沒有那麼累贅。

至於左右摺的摺疊屏手機，售價普遍仍然要大約1萬元或以上，最貴的更要大約2萬元。不錯，這類摺疊屏手機的屏幕展開之後確實較大，但也不過是大約7吋多至8.1吋。若以平板電腦來說，這個屏幕尺寸只屬於低價貨色，作為工作用途也嫌太小。

上下摺左右摺 兩方案皆不理想

事實上，業者在左右摺的方案上，曾經花了很多時間來爭論，主要是爭論內摺還是外摺。若要摺疊起來後也能夠作為手機隨時使用，肯定是外摺方案較佳，但這對於仍然矜貴脆弱的摺疊屏的保護就會較差。若要較好地保護摺疊屏，則應該使用內摺方案，但這樣摺疊起來後，就無法好像一般手機般使用。最終，看來是內摺方案成為主流，但為了摺疊起來後也能夠好像一般手機般使用，很多型號要在外面加多一片較小的子屏幕。

很明顯，不論是上下摺還是左右摺，現時的兩摺方案都不算理想。要真正達到手機平板二合一的初衷，N字型的三摺方案看來就可取得多。

首先，三摺方案的屏幕尺寸明顯較大，長闊比也比較接近大多數影片的16比9。而且，這方案摺疊起來之後，剛好有三分之一的屏幕外露（其餘三分二內摺），可以隨時作為智能手機使用，一下子同時解決了兩摺方案的兩大缺點。

捲軸屏更令人期待

事實上，多家手機生產商都早已研究三摺方案的摺疊屏產品，包括三星、vivo、TCL等。有些申請了專利，有些則曾經展示原型產品。既然兩摺方案的摺疊屏產品能夠生產出來，估計三摺方案的摺疊屏產品也不會距離很遙遠，只是初期的三摺屏產品摺疊起來可能相當厚（現時的兩摺屏手機摺疊起來已經厚大約16mm）。

其中，vivo申請專利的一款三摺屏手機，更計劃在（展開後的）屏幕的兩側加上兩組投映器，在桌面上投射出虛擬鍵盤，讓用戶透過後者來打字。

至於OPPO，更早已研發捲軸屏的手機。即是說，其屏幕可以直接拉長縮短，就在手機或平板兩種狀態之間撤換，比三摺方案更神奇。

傳今明兩年面世 過分樂觀

當然，現時無人能夠肯定三摺屏手機和捲軸屏手機何時才能夠量產。但有些業者估計，vivo最快在2022年底推出其三摺屏手機，而OPPO則最快在2023年推出其捲軸屏手機。個人認為，這兩個時間可能有些樂觀。但了解過三摺屏手機和捲軸屏手機之後，你還有興趣買兩摺屏手機嗎？

明報記者 薛偉傑

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[薛偉傑 科技觀潮]

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