劉宇亮：「數據中心+新能源」 融合成新契機

從中國市場來看，疫情最近出現反覆，也引發對經濟需求的擔心，A股也出現了明顯回調。板塊上看，實體消費和相對高估值的板塊跌幅較大，包括消費、飲食、新能源電力等。反而穩增長相關的低估值板塊，包括建築、地產、煤炭等，跌幅相對小。

在昨天國務院新聞辦舉行的「堅持穩字當頭、穩中求進，推動高質量發展取得新進展」新聞發布會，發改委要求加快重點領域項目建設。包括：（一）加快完善網絡型設施。實施中西部中小城市基礎網絡完善工程和5G融合應用示範工程。（二）統一佈局節點型設施。加快打造10個國家數據中心集群，穩妥有序推進國家新型互聯網交換中心、國家互聯網骨幹直連點建設。（三）加快推進「十四五」規劃已明確的重大科技基礎設施項目加快落地、加快實施、加快建設。

數據中心市場在擴容

數據中心作為數字經濟的核心基礎設施，項目逐漸落地，將對整個數據中心市場進行擴容，整體項目量增加，從而提升行業的整體增速。正迎來新一輪發展契機，內地數據中心產業鏈上下游企業明顯受益。

另外數據中心耗能高，對於電力需求巨大，能源管理成為重要一環。特別是在電力資源緊缺、峰谷電價差拉大的情况下，「數據中心+新能源」成為了一個新方向，投資者要留意這兩大板塊業務融合的新發展或有新契機。

獨立股評人

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[劉宇亮 股宇有云]