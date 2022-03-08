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俄交易或封殺 比特幣跌穿3.8萬美元

【明報專訊】避險情緒加劇之際，虛擬貨幣集體下滑，比特幣昨曾跌穿3.8萬美元，回落至2月底的低位。此前歐美收緊對俄羅斯的制裁，市場預期俄羅斯投資者會大舉購入比特幣等虛幣資產逃避制裁，帶動比特幣價格上周曾升穿4.5萬美元。不過外界揣測俄羅斯投資者交易虛幣的渠道將被封殺，加上市場人士質疑虛幣作為「數碼黃金」的可持續性，比特幣價格回軟。

投資界質疑能否避險

比特幣的出現始於環球金融危機以後，作為傳統貨幣以外的替代貨幣，被視為一種脫離政府控制的交易手段及價值儲存方式。如今比特幣主要是投機工具，俄烏危機令外界再次關注其是否有避險作用。不過Chainalysis的數據顯示，上周四（3日）以俄羅斯盧布計價的虛幣交易總額僅3410萬美元，遠低於2月24日的7070萬美元近期高位。

FTX行政總裁Sam Bankman-Fried指出，以虛幣規避制裁並不容易。美國、歐洲和日本考慮採取措施，確保虛幣不被用作規避金融制裁的工具。雖然虛幣上周的升勢，似乎與股票的跌勢相反，分析指出這情况可能不會持續。

盈透證券（Interactive Brokers）的分析指出，比特幣此前似乎打破了最近與科技股走勢相同的趨勢，但這種趨勢正在消退。對於盧布大跌前已持有比特幣的人來說，這是可靠的對冲工具，但現在以盧布計價會變得波動太大，不能作為交易手段。

（綜合報道）

[國際金融]

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