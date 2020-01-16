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滯脹風險升 歐美股跌不停 布油曾逼近140美元 氣價創新高

【明報專訊】美國醞釀對俄羅斯原油實施禁運之際，原油等大宗商品價格攀升，布蘭特期油價格昨曾升穿每桶139美元，紐約期油價格曾升穿每桶130美元，兩者創2008年7月以來高位，其後升幅收窄。歐洲市場的天然氣期貨價格周一曾漲至每兆瓦時345歐元（約2942港元）創新高。能源及金屬生產大國俄羅斯恐遭受進一步制裁，鈀金、鋁、銅等基本金屬價格飈升。

市場對通脹及經濟前景的擔憂，帶動避險需求。美股三大指數早段下滑，道指跌約400點，標普500指數跌逾1%，進一步跌入修正區域。納指早段跌近2%，同樣處於技術調整。能源價格上漲對歐洲影響遠大於美國，泛歐Stoxx 600指數昨曾創52周低位。

資金避險 美匯升穿99

資金湧入避險資產，美匯指數昨升穿99，創近兩年高位。歐元兌美元低見1.0807，創2020年5月以來低位，兌瑞郎曾觸及平價。瑞士央行表示，必要時將干預匯市，阻止瑞郎升值。現貨金曾升穿每盎司2000美元，創2020年8月中以來高位。現貨鈀金曾升穿每盎司3440美元創歷史新高。

今年以來，國際油價升逾五成。彭博大宗商品指數今年以來升三成，引發市場對滯脹風險的擔憂。瑞銀大宗商品分析師Giovanni Staunovo對布蘭特原油價格的近期預測為每桶125美元，並指若供應受阻的情況惡化或持續更久，價格可能更高。他表示，若戰事持續，布油價格可能突破每桶150美元大關。

美銀：倘俄禁運 日缺500萬桶油

美銀分析師指出，如果俄羅斯大部分石油出口被中止，每天可能會出現500萬桶或以上的供應缺口，可能將油價推高至每桶200美元。

摩通分析師預期，今年油價可能漲至每桶185美元。三菱日聯（MUFG）分析師預期，油價可能漲至每桶180美元，並導致全球經濟衰退。

倫敦期鎳見3.78萬美元 15年新高

倫敦金屬交易所的3個月期鎳昨高見每噸37,800美元，創2007年6月以來新高。市場人士稱，鎳的供應緊張，如有供應商撤出，將在中短期內產生連鎖反應。此外，新加坡交易的鈀金現貨高見每盎司3169.46美元，改寫去年5月的歷史高位。鈀金今年來飈漲六成。俄羅斯佔全球鈀金開採量四成，主要用於汽油動力車的催化轉換器。瑞銀指出，由於歐洲大部分領空禁止俄羅斯飛機，擾亂俄羅斯的鈀金出口，投資者和消費者主導的購買，可能為其價格帶來進一步支持。LME基準鋁價一度觸及每噸4000美元的紀錄高位。

市場聚焦本周公布的美國2月消費者物價指數 （CPI）。分析師預計，美國CPI將由1月按年上漲7.5%的40年高位，進一步攀升至按年升7.9%。儘管通脹高企，路透社的調查顯示，分析師預期歐洲央行至今年第四季才會宣布加息。市場人士預期，歐洲央行將在本周的議息會議上調通脹預期，並下調經濟增長預測。

（綜合報道）

[國際金融]

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