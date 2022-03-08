經濟

吉利上月銷量按月削近半

【明報專訊】全球「缺芯」問題持續影響汽車銷售。吉利汽車（0175）昨日收市後公布2月產銷報告，總銷量按月大幅放緩46%，至7.85萬輛，按年則升2%。吉利表示，銷量下跌主要受電子穩定系統（ESP）晶片供應短缺和新春假期所影響。吉利首兩個月銷量按年跌4%至23.35萬輛。吉利昨日收報12.1元，跌7.8%，成交額10.78億元。

新能源汽車銷售按年增7.3倍

吉利新能源汽車銷售表現較為理想，上月銷售1.45萬輛，按年增7.3倍，按月跌19.1%。當中純電動車按年增14.3倍至1.22萬輛，插電式混動（PHEV）汽車增1.1倍至2046輛，油電混動（HEV）達216輛。

按品牌劃分，主力品牌吉利銷量按年跌3%至6.34萬輛，與富豪（Volvo）合資的領克銷量按年跌11%至1.05萬輛。與母企吉利集團合營的高檔電動車品牌「極氪」單月銷量2916輛，主打換電技術的「睿藍」單月銷量1618輛，兩者銷售均較1月下跌。

廣汽上月銷量按年升36.5%

廣汽（2238）昨日亦公布上月產銷報告，總銷量按年升36.5%至14.35萬輛，總產量按年升46.2%至15.19萬輛。首兩月總銷量升18.1%至38.07萬輛。廣汽昨日收報6.62元，全日跌4.9%。

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