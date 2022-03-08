經濟

75%商戶生意受疫情影響 近六成轉攻網店

【明報專訊】買賣平台Carousell近期的調查顯示，有75%受訪商戶表示生意經營受疫情影響，有近六成商戶已將業務變陣攻網店，以減少生意損失。Carousell又表示，平台首兩月的每周活躍用戶人數保持平穩，按年升超兩成。

64%商戶憂業務無法繼續經營

據上述調查，有73%商戶表示經營最大的挑戰是客戶減少，有43%表示收入減少，有42%受訪客戶表示物流問題是現時經營挑戰之一。疫情持續嚴峻，有67%商戶表示最大的擔憂是無法適應社交距離措施，有64%商戶表示業務無法繼續經營，有62%商戶則是擔憂物流問題。由於客流量低及市場不確定因素增加，調查又發現，有59%受訪商戶已開始把更多業務轉移到網上，有10%商戶通過貸款或信貸增加現金流。

14%商戶選擇改變業務方式

另一方面，10%受訪商戶表示業務因現行限制而無法營運，有14%商戶則選擇在此期間改變業務方式或尋找其他收入來源。Carousell稱，平台已推出968元中小企疫轉月費計劃，助中小企規劃生意經營方向。

Carousell香港董事總經理黃俊仁表示，在過去兩個月，平台上門服務的搜尋量大幅增加，如理髮服務搜尋量增加約1.1萬次和Zoom補習服務增約900次；電子遊戲增約8.1萬次；電腦屏幕增約2400次。

叙福樓將安排店舖陸續恢復營業

此外，經營牛角、牛涮鍋及温野菜等餐廳的叙福樓（1978）行政總裁黃傑龍於社交網站facebook上表示，希望上班的同事慢慢增多，宣布會盡力安排店舖陸續恢復營業，開始階段會以外賣為主。黃傑龍曾於上周四（3日）發文指出，分店重新開業主要為想返工的同事有持續收入以及為附近居民提供基本服務。叙福樓於2月宣布，受疫情影響，旗下分店於2月28日起暫停營業。叙福樓昨日收報0.81元，全日跌2.4%。

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