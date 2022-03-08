業績期逢強檢 港交所准發初步公告 會計師公會批幫助不大 上市公司商會：加大工作量

明報記者 葉翠

2020年初新冠疫情爆發時指不少核數師因無法前往內地公幹而令工作延誤，當時聯交所發出指引，允許已刊發初步業績的上市公司延遲刊發其年度報告，並按個別情况而考慮進一步延期。翻查資料，2020年3月底前，有134間上市公司曾發出延遲刊發經審計業績的公告。

港交所發言人昨天回覆本報時表示，理解部分市場參與者的日常運作在疫情下持續面對困難。聯交所已在上月21日向市場發出通告，會繼續按照2020年時與證監會聯合聲明中的做法，容許受影響的上市公司發布未與其核數師議定的業績公告，以符合於3月底發布業績的規定並繼續交易。他又指，將一如既往積極與上市發行人溝通，並繼續關注最新發展，包括港府最新的疫情措施。

方蘊萱：核數工作臨更嚴峻挑戰

方蘊萱表示，業界的核數工作正面臨前所未有的挑戰，如公司因防疫緣故未能開放予核數師審閱文件正本、審核人手因染疫而短缺等，情况較年前更為嚴峻。此外，不確定因素如全民檢測，亦令業界普遍憂慮業績公布工作或未能如預期完成，認為港交所應預視可能出現的情境並提前安排。她續指，不少上市公司趕於3月底前公布業績，若加上全民強檢，港交所屆時是否有足夠人手存疑。公會將繼續與監管機構溝通、磋商及跟進，密切關注最新發展，反映業界意見。

上市公司商會總幹事黃明偉亦表示，不少上市公司因員工染疫或強檢圍封而導致審計工作稍有延誤，有關工作已進行得「七七八八」。

投資基金公會籲盡快公布「禁足」安排

惟他提到，若全民檢測在3月底進行，並要求市民「禁足」，恐將影響「埋尾」工作，因當中不少程序無法遠距完成，憂慮無法如期公布業績。

此外，投資基金公會行政總裁黃王慈明坦言，准許只公布未經審核財報的安排「並非最理想」，惟疫情下存在許多不確定性，相信監管機構已適當地平衡各方利益，同時呼籲政府盡快公布未來數周「禁足」實際安排，以協助業界編配人手及實際營運。