理文造紙去年少賺11% 末期息11仙減近四成

【明報專訊】理文造紙（2314）受成本上漲影響，去年度純利31.23億元，按年倒退11.38%；派每股末期息11仙，按年減少38.9%。同系的理文化工（0746）去年純利12.88億元，按年升1.56倍，派末期息32仙，計及中期股息，全年共派58仙，按年增加1.42倍。理文化工股價在昨日中午公布業績後反彈，並升幅擴大，收報7.3元，升6.11%。理文造紙收報4.95元，跌2.94%。
理文造紙期內收入增加25.68%至325.11億元，當中包裝紙收入增28.05%至275.53億元；受惠疫情持續對生活用紙需求增加，衛生紙業務收入增長9.57%至47.3億元；木漿業務收入大升5.79倍至2.28億元。去年毛利率下跌4.68個百分點至17.54%。集團年內總銷量634萬噸。
理文化工則受惠化工產品市價大幅上漲，帶動期內收入按年增加67.31%至51.86億元；毛利率上升8.6個百分點至45.1%。淨利潤率亦上升8.6個百分點至24.8%。
理文化工多賺1.6倍 全年息倍增
化工業務方面，原材料價格波動未有大幅影響其盈利能力，反而帶動化工產品的市場價格回升，令集團毛利率顯著改善。物業業務方面，位處江蘇常熟的商住項目「昕悅溪」住宅部分已交付155個單位，去年度來自物業銷售收入1.95億元。
集團展望，供應鏈失衡狀况逐漸紓緩，對今年經營前景維持審慎樂觀；住宅物業維持惜售策略。