經濟

內地首2月出口按年升16.3% 勝預期

【明報專訊】海關總署公布今年1至2月外貿統計數據，以美元計算的出口總值為5447億元，按年上升16.3%，好過市場預期的15%，不過增速低過去年12月的20.9%（見圖），為2020年10月以來最低。分析師指出，中國出口去年按年增長21.2%，今年首兩個月出口增速在去年高基數影響下並不算低，預期出口增速雖會繼續回落，但不會降得太快。

今年首兩個月，中國進口額為4287.5億美元，按年上升15.5%，增幅低於市場預期的16.5%和去年12月的19.5%。貿易順差為1159.5億美元，高於市場預期的995億美元。以人民幣計算，首兩個月中國出口增13.6%，進口增12.9%。

海關總署統計分析司司長李魁文表示，雖然目前外部環境更趨複雜，但中國長期向好的基本因素不變，穩增長措施提前發揮作用，令首兩個月進出口按年保持平穩增長。

信証料全年維持較高增長水平

中信証券發表報告指出，首兩個月增速較12月放緩，顯示外需有所放緩，不過2月製造業PMI中的出口訂單指數回升0.6點至49點，表示出口仍然強韌。該行指出，海外新冠疫情緩和，解決供應鏈問題，將減慢中國出口增速，但過程不會太快。因為去年下半年出口基數較高，料今年下半年出口增速放緩會較明顯，但全年仍可維持較高增長水平。

俄羅斯入侵烏克蘭，紐約期油近日創下13年新高，多種原材料價格急升，中泰證券指出，今年首兩個月中國主要出口金額增長主要由價格上升帶動，數量對出口影響則為負數，商品價格上升亦令進口保持在較高增速。該行認為，中國今年外貿或面臨一定壓力，但回落幅度預計會相對平緩。

發改委：油氣進口成本升 影響可控

俄烏衝突對中國能源進口的影響，發改委副主任連維良表示，中國原油、天然氣對外採購比例較高，進口成本會有所抬升，但總體影響可控。因為中國進口能源同時也是生產大國，油氣進口來源已多元化，而長期合同比例很高，只要各方按合同履約，進口能夠保持總體穩定。

相關字詞﹕新冠肺炎 紐約期油 海關總署 中國進出口

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