經濟

三大會計師斷俄聯繫 IMF預警制裁影響全球

【明報專訊】綜合路透及《金融時報》報道，四大會計師行中，普華永道（PwC）、畢馬威（KPMG）及安永相繼決定切斷與俄羅斯和白俄羅斯業務的聯繫。另外，國際貨幣基金組織（IMF）又指，如果俄烏戰事升級，經濟遭到的破壞將更加不可估量。對俄制裁也將對全球經濟和金融市場產生重大影響，對其他國家造成嚴重溢出效應。

穆迪5天兩下調俄債務評級

評級機構穆迪亦因應局勢，在5天之內兩度下調俄羅斯的債務投資評級至Ca，展望評級負面。

普華永道表示，原有俄羅斯營運繼續，但是與普華永道品牌再沒有官方聯繫。該行俄羅斯官網指，會離開普華永道（PwC）成員機構，但與普華永道環球保持合作，後者會確保過渡期順暢，現時該行在俄羅斯11個城市共有3700名僱員。《金融時報》引述消息稱，普華永道在俄羅斯及白俄羅斯的業務將重新命名，可以繼續為當地客戶及國際公司提供服務。

畢馬威則指，新安排將影響兩國4500多名合作伙伴和員工。安永明言不會再為俄羅斯政府客戶、國營企業、受制個體及個人在全球方面提供服務，並將俄羅斯業務分離。現時其俄羅斯團隊約有4700人，亦在烏克蘭另聘700人。現時三行共在俄羅斯聘用1.2萬名職工及合伙人。至於餘下的德勤則在上周表示，正檢視當地業務情況。

IMF：戰事升溫 經濟破壞難料

此外，IMF提醒，俄烏局勢升溫，能源和大宗商品價格飈升，進一步加劇源於供應鏈擾動和疫情後復蘇帶來的通脹壓力，波及全球，對貧困家庭的影響尤甚。針對俄羅斯的制裁措施，將對全球經濟和金融市場產生重大影響，對其他國家也將產生重大溢出效應。因此IMF認為，各地央行需要「密切關注國際價格上漲對本地通脹的傳導作用，研究適當的應對措施」。

穆迪自3月3日取消俄羅斯的投資級別評級，將其信用評級降至B3後，再公布將該國長期發行人和高級無擔保債務評級，從B3降至Ca，評級展望為負面。該行解釋，這與其預期俄羅斯央行的資本管制將限制跨境支付，包括政府債券的兌付有關。

相關字詞﹕穆迪 國際貨幣基金組織 德勤 安永 畢馬威 普華永道

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