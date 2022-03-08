經濟

瑞銀：內地財政開支發力 利好基建相關板塊

【明報專訊】瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，國家財政部日前公布預計今年全國一般公共預算支出，按年增長8.4%，高於內地對今年GDP增長5.5%的目標，加上政府工作報告提到穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕，王認為這些情况會利好股市，內地財政上的發力，應邊際上利好基建相關板塊。

互聯網平台降費 利潤受壓

他提到，今次報告提到互聯網平台要降費、要關注中小企，從邊際上來看是新變化，但要看執行力度如何，例如降費安排是否只是今年適用，從總基調而言，該板塊的利潤率會面對一定壓力。

政策支持新能源 穩定消費

王指，內地今年就碳排放雖無硬指標，但重視新能源投資，故該行認為政府支持的態度，利好新能源板塊。報告提到支持新能源車消費，鼓勵地方展開綠色智慧家電下鄉、「以舊換新」，認為會穩定消費板塊。

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤表示，短期內地出口穩健、外匯結匯意願較強、近期地緣政治風險升溫可能進一步支撐人民幣匯率，惟能源價格或上升，中國貿易順差或降低，加上中美息差可能收窄等因素，下半年人民幣或面臨貶值壓力，今年底人民幣對美元匯率會小幅貶值到介乎6.4至6.5之間。該行亦預計聯儲局今年會加息6次，每次加0.25厘，本月會開始加息。

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