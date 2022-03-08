經濟

港股曾瀉千點 返近6年低位 俄烏開戰以來跌11% 亞太區最差

【明報專訊】烏克蘭戰爭持續，歐美擬禁俄羅斯原油入口，觸發油價急升，恒指昨低開596點，最多跌1078點或4.93%，低見20,826點，收報21,057點，仍跌3.87%，見5年8個月即市及收市新低（圖1），跌幅是亞太區股市指數中最大，恒指市帳率已跌至低於1倍（圖2）；自從俄烏爆發軍事衝突以來不足兩周，恒指累跌11%，亦是亞太區表現最差（圖3）。

明報記者 胡學能

分析指俄烏兩國衝突未解決，恒指即使今明兩日或反彈，恐之後亦因局勢而續跌，短線於20,000至21,000點尋找支持。昨晚10時38分，恒指即月夜期報21,231點，高水173點。

14隻藍籌破底 ATMX全覆沒

恒指昨跌幅曾於午後收窄至578點，惟中國外長王毅發言未帶來即時化解俄烏危機的信息，跌幅再加劇，全日收跌847點，成交額逾1775億元。國指見近13年低，曾跌至7318點，收報7412點，跌3.57%。科指創新低，收報4527點，跌4.43%。14隻藍籌破底，包括ATMX，美團（3690）跌11.29%，是跌幅最大藍籌及科指成分股。阿里巴巴（9988）創新低，見93.4元，收報96元，跌3.03%。騰訊（0700）跌3.77%，小米（1810）跌2.01%。

油股逆市漲 最多升近半成

海底撈（6862）跌至上市以來新低，收報15.4元，跌10.78%。金融股沽壓重，匯控（0005）跌逾7%；友邦（1299）跌逾5%，收報75.1元，52周低位。碧桂園（2007）與網上醫療平台微醫簽戰略合作協議，逆市升逾7%。中石油（0857）、中海油（0883）分別升逾4%、逾2%。昨北水南下淨流入逾54億元。

法國外貿銀行發表報告，指俄烏兩國衝突對亞洲最主要的影響為通脹和可能引發的供應鏈受阻問題，將體現於能源、半導體、電動車、農業、海運和空運等行業，亞洲將感受到能源價格上漲帶來壓力，特別是中國，其石油和天然氣進口的12%都來自於俄羅斯。

分析：俄企爆煲恐牽連內地 港股重創

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，港股跌市主因是俄烏局勢，若俄原油出口受限，會打擊俄國經濟，俄國公司債有機會違約，或牽連內地企業，而港股相比亞太股市跌得較重，也因港股存在其他不明朗因素，包括本地疫情、內地對行業監管等。

伍認為恒指估值已相當平，相信若跌至2萬點，值博率相當高，目前俄烏局勢令金融機構面對的困境未至於金融海嘯情况，假如恒指跌至18,000點，料恒指市帳率為0.7倍，是「非常堅實的底部」。

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