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港女財政獨立 卻欠投資信心 富達陳宇昕：從3方面增認知積極理財

【明報專訊】不少女士都能在職場獨當一面，甚至成為公司高層，管理逾百人團隊。有研究發現，近六成女士已經財政獨立，平均儲蓄約60萬元。不過，大多數人對投資缺乏信心，會選擇低風險投資，導致投資回報欠理想。明天就是三八婦女節，女士們不妨作出一些改變，成就更好的自己。

明報記者 黃清瑤

富達國際香港退休金及個人投資業務銷售總監陳宇昕接受本報專訪時表示，最新研究報告顯示，有59%的香港女性認為自己已經財政獨立，高於亞洲其他地區的57%。所謂財政獨立是指經濟上能夠完全自給自足，毋須依賴別人的金錢協助。至於儲蓄水平，她們平均擁有60萬元儲蓄，而有投資習慣的女士，所擁有的資產達70萬元，同樣高於亞洲其他地區。由此可見，香港女性財政狀况及儲蓄都較高。

儘管如此，香港女士普遍認為自己不懂投資及管理財富，當中認為自己有能力管理財務的只佔52%，低於亞洲其他地區的59%。研究又發現，她們投資理財欠積極，較少受訪者會主動管理個人財務，即使有投資，亦會選擇風險較低、較保守的資產類別。

陳宇昕建議，女士們可從三方面改善：第一，理財應更積極，定期檢視個人財務狀况；第二，主動增加相關知識，例如透過網上平台和不同刊物了解；第三，若投資缺乏信心，尋求獨立財務顧問會是不錯的選擇。

個人財務狀况方面，除了計算資產如儲蓄、投資、強積金結餘等，坊間有多個不同平台可了解個人財務健康狀况，例如可使用富達網上財務健康評估系統，回答最多20條問題就可初步了解個人財務預算、債務儲蓄及財務保障等狀况。

65歲應擁12倍年薪資產

在檢視個人財務時，如何判斷目前投資是否符合目標？首先各人可承受的風險程度不一，投資者要先定立目標，如什麼年齡就要有多少儲蓄；目前儲蓄、投資是否向目標邁進。各人生活習慣及日常開支都不同，雖然沒有劃一準則，但富達提供的一個指引可參考：建議30歲時擁有資產為年薪兩倍 ，40歲為5倍，65歲為12倍。此外，研究發現退休後開支約為退休前的一半。

近日本港爆發第五波疫情，以致不少經濟活動停擺，陳宇昕建議女士們更應減少消費及增加儲蓄，為自己提高保障。她以自身情况為例，由於疫下減少外出用膳，亦不能到健身室運動，她更多時間在家煮食及到附近跑步。雖然日常生活習慣改變，但達到目的同時又能節省金錢，亦從中發現昔日的非必要消費；考慮到仍有供應鏈問題，高通脹可能會持續，節省下來的金錢更應透過投資來抵禦通脹。

趁疫情檢視生活 減非必要消費

由於投資是看長線，投資者應避免選擇單一投資項目，因為動盪市下可能會造成重大損失。所謂分散投資是指投資於不同類別、不同地區、不同風險級別的資產。坊間投資產品多得令人眼花繚亂，對於投資新手而言，可選擇買入多元資產類型產品，特點是一隻產品就可投資於股債或商品等多種產品，投資地區亦較分散，大大降低波動市引起的虧損。

過去不少港人在市場經歷動盪時會沽出或將手上資產轉向低風險投資，但時常換倉較容易作出錯誤決定，結果高買低賣。要明白市况佳買入的基金單位雖減少，但市低時則可用同樣價錢購入更多單位，持續投資可發揮平均成本效用。

最後，陳宇昕提醒：「財務健康與個人身體健康一樣需要定期檢視，不少香港女性在投資方面缺乏信心，不願投資或選擇較低風險產品，女士們應不妨先閱讀相關知識，檢視個人財務狀况，再嘗試踏出投資的第一步。」明天趁三八婦女節，女士們不如為自己訂下目標，並開展長線投資大計。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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