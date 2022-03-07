君臨天下複式戶 呎租64 回報2.3厘

據悉，有關單位為君臨天下2座極高D室複式單位，實用面積1798方呎，3房間隔另連168方呎平台，疫情下以月租11.5萬元租出、折合實呎租金約64元；以業主於2014年入市時作價約5981萬元計，享租金回報率約2.3厘。

跑馬地雲暉大廈4房月租11.5萬

港島方面，跑馬地雲暉大廈A座中高層02室，實用面積1953方呎，4房間隔，連車位同樣以11.5萬元租出，折合實呎租金約59元；業主於2014年以5859萬元購入，持貨8年，現享約2.4厘租金回報率。

另嘉華（0173）持有的東半山肇輝臺6號高層A室，實用面積2704方呎，4房間隔，連車位以月租12.2萬元租出，折合實呎租金約45元。

此外，山頂、南區亦有數宗月租逾10萬元之租務成交，其中淺水灣老牌名廈保華大廈，一個中層H室複式戶，新近以11萬元連車位租出，單位實用面積2893方呎，折合實呎租金約38元；業主於2009年以6000萬元購入，享租金回報率約2.2厘。