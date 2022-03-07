陳永傑：美3月加息 對港樓影響微

自從聯儲局表示今年3月展開加息行動，市場已有多方猜測，理由是美國1月份消費價格指數升幅達到7.5%，創出40年新高，首次加息達到0.5厘，可以起遏抑通脹之效。而美國10年期國債孳息率曾升越2厘，對加息0.5厘有推波助瀾之效。

但近月美國發表的經濟數據有轉弱之勢，不利美國大幅加息。而且俄羅斯與烏克蘭開戰，也不利全球經濟環境。在2月24日俄羅斯進攻烏克蘭之日，美國利率期貨預期3月17日聯儲局議息公布之時，加息0.5厘機會由上一周的33.7%，大跌至8.5%。而美國加息0.25厘的可能性，則由上周的66.3%上升至91.5%。

俄烏戰爭下加息 破壞聯儲局形象

美國經濟轉慢，烏克蘭與俄羅斯在戰爭之中，所造成的實際影響要時間證明，如果加息速度太快太多，當面對政治經濟困難之時突然由加息變減息，會令人覺得聯儲局的可靠性大打折扣，並非好現象，亦破壞聯儲局形象。

筆者認為即使美國加息，但內地在減息，而香港銀行水浸，料香港並不會跟美國加息，相信對香港樓市影響輕微。而貨幣貶值影響遠高於加息影響，資產市場具保值能力，現時疫情及俄烏戰爭的影響較加息為大，惟相信待疫情受控，將出現報復式反彈。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]