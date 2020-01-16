摩根大通亞洲：淡倉開始活躍 道指沽10281

近日美股走勢波動，美股指數輪證關注度持續增加，除本欄多次提及的納指認沽證（Put輪）之外，道指淡倉資金流亦開始活躍，當中以道指沽證10281較受投資者歡迎，行使價29,000點，6月中到期，實際槓桿較高，有逾8倍，較適合短線部署。

另外，如投資者希望對冲美股持倉風險，亦不妨留意年期較長及貼價選擇，以道指及納指Put輪而言，大概可提供約5至6倍槓桿，特點是時間值損耗較低，受引伸波幅影響亦會相對較小，適合希望中線對冲，又或初接觸美股指數窩輪的新手投資者。

道指沽可參考10305，行使價31,000點，實際槓桿約5.5倍；至於納指長身貼價選擇可留意納指沽證10369，行使價13,000點，實際槓桿近5倍。兩者均為9月中到期。

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