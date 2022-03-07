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徐家健：什麼時候才是禁足最佳時機？

【明報專訊】研究發現，疫情之下百業蕭條主要來自恐慌，禁足令只是雪上加霜，對整體經濟的負面影響只佔約一成。

關於全民檢測，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示現時根本沒有迫切性。如果政府堅持要做全民檢測，最佳時機是4月中橫跨公眾假期及周末，毋須禁足，以快速抗原測試為主體便可。

今天何栢良說的，年半前我已不斷倡議。我的倡議，其實來自一位芝大師兄。面對疫情，當時諾貝爾經濟學獎得主羅默（Paul Romer）提出「檢測與隔離」（Test and Isolate）三部曲：

1. 全民檢測找出感染者（Test everyone to find out who is infectious）；

2. 隔離感染者（Isolate them）；

3. 檢測及隔離措施持續（Continue testing, and continue isolating）。

羅默亦不擔心檢測結果不是百分百準確，即使檢測的偽陰性率高達80%，三部曲最終仍能把全城受感染比例減半。至於偽陽性，把陽性的馬上隔離並再測試便可。受到師兄啟發，年多以來我一直向讀者解釋快速測試的「頻密度」比「靈敏度」重要，今天得到何栢良的認同算是我成功爭取吧。

年半後，我們對防疫又累積多了一些經驗。最近兩位芝大老師發表了一篇學術文章〈Fear, lockdown, and diversion: Comparing drivers of pandemic economic decline 2020〉，結論如下：

“While overall consumer traffic fell by 60 percentage points, legal restrictions explain only 7 percentage points of this. Individual choices were far more important and seem tied to fears of infection. Traffic started dropping before the legal orders were in place; was highly influenced by the number of COVID deaths reported in the county; and showed a clear shift by consumers away from busier, more crowded stores toward smaller, less busy stores in the same industry.”

換句話說，九成的禁足其實來自市民對疫情的恐慌，後知後覺的禁足對經濟只是雪上加霜，應鼓勵市民多光顧提供必需品但人流較少的處所。

九成禁足來自恐慌 經濟雪上加霜

說回香港當前情况。一如何栢良所說，現在市民最恐慌的是禁足。不要誤會，我不是說市民沒有因對疫情的恐慌而自我禁足。隨着確診數字上升，自我禁足更為普遍是有目共睹的。要維持社會的基本秩序，特區政府卻要小心處理全民檢測和禁足令的時機。一方面，禁足令能發揮最大功能的時機，就是市民認為最沒有必要自我禁足的時候。另一方面，禁足令會導致必需品的供應受阻，而必需品供應的生產鏈是需要時間就禁足令調整的。期望政府能認真考慮今次何栢良的建議，不要讓市民的恐慌一再升級，而進一步破壞社會基本秩序。

美國克林信大學經濟系副教授 facebook.com/economics3.0

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[徐家健 象牙塔看財技]

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