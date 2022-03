徐家健：什麼時候才是禁足最佳時機？

關於全民檢測,港大感染及傳染病中心總監何栢良表示現時根本沒有迫切性。如果政府堅持要做全民檢測,最佳時機是4月中橫跨公眾假期及周末,毋須禁足,以快速抗原測試為主體便可。

今天何栢良說的,年半前我已不斷倡議。我的倡議,其實來自一位芝大師兄。面對疫情,當時諾貝爾經濟學獎得主羅默(Paul Romer)提出「檢測與隔離」(Test and Isolate)三部曲:

1. 全民檢測找出感染者(Test everyone to find out who is infectious);

2. 隔離感染者(Isolate them);

3. 檢測及隔離措施持續(Continue testing, and continue isolating)。

羅默亦不擔心檢測結果不是百分百準確,即使檢測的偽陰性率高達80%,三部曲最終仍能把全城受感染比例減半。至於偽陽性,把陽性的馬上隔離並再測試便可。受到師兄啟發,年多以來我一直向讀者解釋快速測試的「頻密度」比「靈敏度」重要,今天得到何栢良的認同算是我成功爭取吧。

年半後,我們對防疫又累積多了一些經驗。最近兩位芝大老師發表了一篇學術文章〈Fear, lockdown, and diversion: Comparing drivers of pandemic economic decline 2020〉,結論如下:

“While overall consumer traffic fell by 60 percentage points, legal restrictions explain only 7 percentage points of this. Individual choices were far more important and seem tied to fears of infection. Traffic started dropping before the legal orders were in place; was highly influenced by the number of COVID deaths reported in the county; and showed a clear shift by consumers away from busier, more crowded stores toward smaller, less busy stores in the same industry.”

換句話說,九成的禁足其實來自市民對疫情的恐慌,後知後覺的禁足對經濟只是雪上加霜,應鼓勵市民多光顧提供必需品但人流較少的處所。

說回香港當前情况。一如何栢良所說,現在市民最恐慌的是禁足。不要誤會,我不是說市民沒有因對疫情的恐慌而自我禁足。隨着確診數字上升,自我禁足更為普遍是有目共睹的。要維持社會的基本秩序,特區政府卻要小心處理全民檢測和禁足令的時機。一方面,禁足令能發揮最大功能的時機,就是市民認為最沒有必要自我禁足的時候。另一方面,禁足令會導致必需品的供應受阻,而必需品供應的生產鏈是需要時間就禁足令調整的。期望政府能認真考慮今次何栢良的建議,不要讓市民的恐慌一再升級,而進一步破壞社會基本秩序。

