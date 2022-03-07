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張玉峰 美股精點

投資策略

張玉峰：俄烏局勢激起千層浪 首選軍工股對冲

【明報專訊】俄烏地緣政治緊張局勢於全球市場激起千層浪，後續發展實在是難於估計。在風高浪急之時，有不少散戶心慌走人、稱要避險，惟筆者角度而言，除非手持已成「仙股」的俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank），或與俄羅斯公司相關的ETF，否則堅持多一陣子便好。

先看俄烏之間的局勢，的確存重大不明朗因素。歐美在2月底宣布制裁俄羅斯央行，將部分俄國銀行逐出環球銀行金融電訊協會（SWIFT） 系統，導致俄國盧布資產的流動性幾乎枯竭，美國一些巨企亦陸續在經濟方面抵制俄羅斯。當全球出現愈來愈制裁俄羅斯的舉措後，該國的富豪定必用盡不同方法將資金抽走，或轉換成Bitcoin等虛擬貨幣，令該國的流動性雪上加霜。

許多全球企業也與俄羅斯有幾十年的業務往來，如今表示要中止投資或撤資。全球兩大石油巨頭包括英國石油公司（美：BP）和殼牌（美：SHEL）就將停止對俄羅斯石油公司與「薩哈林2號」（Sakhalin 2）石油、液化天然氣開發計劃。埃克森美孚（美：XOM）亦稱準備關閉在俄國Sakhalin Island的開發工作，公司擁有該項目的30%股權，即相當40.55億美元資產價值亦不惜捨棄。

微加息對市場衝擊力弱 勿太悲觀

無可否認的是，目前大環境依然非常不穩定，波動的情况可能會繼續，就如筆者在年頭的預測，大上大落少不免。惟大家不要因而絕對悲觀，其中一個利好消息是，美國聯儲局主席鮑威爾已經表明，3月加息的幅度有限，「激進加息」不會發生，意味加息對於市場衝擊力大為減弱。只要局勢不會進一步惡化的話，股市就會返回按正常軌道而行。

在資產配置方面，投資者的取向頗為兩極。部分進取的投資者趁機撈底，對象甚至是業務與俄羅斯相關的股票或ETF。筆者認為此舉風險極大，皆因局勢會如何發展實在無從估計，名副其實是一場賭博遊戲，並非投資。即使是買入石油或能源公司，亦要仔細分析公司業務是否涉及俄羅斯，取易不取難。另外，由於石油與天然氣均涉及國家利益，走勢會變得敏感，買入後亦要有心理準備。

筆者亦認識不少投資者在這刻胡亂沽出股票，一味覺得股市會冧。其實投資者切忌做太多無謂的預測、自亂軍心，反之將投資時間延後、等局勢明朗後，股票自然回歸正常軌道，有條件獲利。若然買入軍工股洛克希德馬丁（美：LMT），可繼續持有或增持，作為在戰爭期間的一個對冲。

至於筆者最為關注的科技股，在大環境下受壓了一段時間，現在是可以說是考慮買入或增持，而有部分基金或機構投資者亦已出手撈底。晶片、PC製造板塊近期表現回勇，主要是美國總統拜登發表首次國情咨文時，呼籲國會通過520億美元的《美國晶片製造法案》以建立本土晶片製造產能，利好行業前景。值得注意的是，始終整個局勢仍未明朗，讀者在積極部署時，宜挑選基本面穩健的大型藍籌股，不要揀中小型股票撈底。

惠峰國際發展董事

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[張玉峰 美股精點]

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