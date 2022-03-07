梁振輝：地緣政局主導短線 匯市

打從俄羅斯開戰之後，歐元持續下跌，若沒有出現外交解決方案，戰事恐怕只能延續，進一步不利投資氣氛，我們認為歐元在此背景下有機會進一步下跌。技術上若失守1.10，跌勢將會延伸至下一個支持位1.0820與及2020年低位1.0635。在市場極端不穩定情况下，歐洲央行可能作出干預支持歐元，這亦是投資者需要考慮的因素，也符合各國在應對地緣政治威脅時採取金融體系制裁做法方向。

英鎊兌美元近期大致在1.3270和1.3440之間波動，我們關注1.3165的關鍵支持能否守穩。英鎊動能有下降迹象，一日失守支持位可能會快速測試下一關口1.30，並可能進一步延伸至1.2830。

商品價格走強 令澳元續漲

澳元上周突破技術阻力位0.7315至0.7330。動能強勁下或會向上測試下一個阻力位0.7365，若能突破則漲勢可能延伸至0.7485至0.7500，同時澳元應可繼續守住0.7250附近的支持位。西得州原油價格大幅走高後呈現回吐壓力，美元兌加元亦從1.26下方強勁反彈。我們認為這次反彈可能只是一個修正走勢，若油價往後能保持強勁，預計美元兌加元將回落並測試1.2565。

渣打香港財富管理投資策略主管

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[梁振輝 匯市前瞻]