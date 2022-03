梁天卓：家長小朋友多互動 有助贏在起跑線

俗語有云:「世上只有爸爸好。」身為好爸爸的我又怎會不關心自己子女將來的發展和成就?不過,同時身為一個經濟學者的我在為子女做每個決定時都要衡量成本效益,這當然包括是否要讓他們「贏在起跑線」。

兩星期前我在本欄就提過,經濟學諾貝爾獎得主占士.赫曼(James Heckman)多年來研究的結論是:「贏在起跑線」有一定的道理。其中我在該文提到,在40年前中美洲的牙買加一個名為Jamaican Home Visits Programme的大型實驗中,研究人員發現相對其他父母,那些被選中的參與有關學前教育的小朋友的確因此「贏在起跑線」,他們將來的收入比那些「輸在起跑線」的小孩要高出一截。

適當學前教育 助增強認知非認知技能

赫曼近年其中一個研究方向是學前教育的重要性,他發現適當的學前教育的確可以在一定程度令小朋友「贏在起跑線」,有接受學前教育或接受更佳的學前教育的小朋友,將來無論在語文或數學上的學業成績等「認知技能」(cognitive skills)都會「勝人一籌」。他的研究更發現適當的學前教育對一些「非認知技能」(non-cognitive skills)如堅毅、自信和人際關係等亦有幫助,而更重要的是這些「非認知技能」對小朋友將來發展和成就有更大的影響:

“American public policy currently focuses principally on cognitive test scores or "smarts." Life success depends on more than cognitive skills. Non-cognitive characteristics–including physical and mental health, as well as perseverance, attentiveness, motivation, self-confidence, and other socio-emotional qualities–are also essential. Non-cognitive abilities also have a large impact on earnings, employment, labor force experience, college attendance, teenage pregnancy, participation in risky activities, compliance with health protocols, and participation in crime.”

換言之,讓小朋友上各式各樣的語言、數學補習班之外,家長多點和小朋友互動、增加小朋友互相玩樂的機會,或許能令他們在各種「非認知技能」能夠「贏在起跑線」。

