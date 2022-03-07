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《幫你格價》：券商轉倉優惠着數多

【明報專訊】一通證券於上月底通知客戶，公司將會於今年3月31日停止所有網上投資服務，在證券行持有股票人士要盡快提出轉倉指示。有見及此，不少本地證券行推出轉倉優惠，個別券商的客戶只要滿足轉倉金額要求，便可獲得蘋果iPhone 13或10股騰訊（0700），轉倉前不妨多作比較。

明報記者 黃清瑤

富途證券推出3月限時轉倉優惠，若客戶轉入等值5萬至20萬元股票，可獲得500元現金補貼及1000元股票現金券；轉入等值20萬至100萬元，可獲得500元現金補貼及2500元股票現金券或蘋果藍牙耳機Pro，總值3000元；轉入100萬至500萬元，可獲得1000元現金補貼及6000元股票現金券或蘋果iPad Mini，總值7000元；如轉入股票金額超過500萬元以上，可獲得2000元現金補貼及8000元股票現金券或蘋果iPhone 13（256GB）。

富途轉倉金額逾500萬送iPhone 13

條件方面，該行要求於3月31日以前發起轉入股票指令，相關股票須於4月15日下午3時前由銀行或證券行轉入至富途帳戶，並保留至6月30日。如要參加活動，必須於3月31日前成功報名。但要留意，股票價值以活動結束後為準，假設轉入股票達到100萬元以上，其間轉出股票以致價值降至100萬元以下，實際只可獲得20萬至100萬元區間獎品。

華盛證券由即日至3月31日亦推出轉倉優惠，就全新客戶而言，轉入等值1萬至20萬元的股票，可獲得500元股票現金券。全新客戶及現有客戶轉入等值20萬至100萬元股票，可獲得1000元股票現金券；轉入100萬元或以上可獲得1500元股票現金券。要留意的是，股票必須於活動日結束前轉到華盛帳戶，而資產亦要保留在戶口內至少3個月。

富昌轉400萬股票送4股蘋果

富昌證券除了有轉倉費回贈外，推廣期內轉倉滿指定金額，可獲贈股票。轉倉金額達50萬至100萬港元，4至6月每月平均資產淨值達到50萬港元以上，可獲得一股蘋果（美股：AAPL），以3月3日收市價166.23美元計算，股票價值1296.3港元。倘若轉倉金額達到400萬港元以上，而且4至6月每月平均資產淨值不少於400萬港元，可獲得4股蘋果，價值約為5000港元。

耀才證券亦推出轉倉雙重獎賞，由即日至3月31日，假設轉入股份價值為5萬至50萬元，並於3個月內兩次買入交易，可獲贈兩股騰訊，以上周五403元收市價計算，即價值806元（但留意港股須整手買賣，騰訊每手100股）。倘若存入股份等值達到400萬港元以上，並於3個月內最少6次買入交易，可獲贈最多10股騰訊，價值約4000元。

致富6個月免佣超市禮券吸一通客

致富證券則為一通證券客戶提供指定優惠，包括港股6個月免佣及送超市禮券等。其他額外獎賞包括全新客戶可獲免費港美股串流報價、免佣月供港美股及基金、基金免認購費、300元DONKI現金券，推薦客戶再送100元DONKI現金券。

uSMART新舊客皆可獲手續費回贈

uSMART由即日至4月14日，新舊客戶無論轉倉多少股票，都可以按比例獲得轉倉手續費回贈，每隻港股轉倉市值達5萬元或以上，轉倉手續費回贈最高為500元；美股每隻股票轉倉市值達7000美元或以上，轉倉手續費回贈最高為100美元。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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