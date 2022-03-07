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「納米載體」可助草本成分滲透

【明報專訊】納米及先進材料研發院（NAMI）技術經理高俊熙博士表示，除了益生菌之外，在護膚品中使用天然草本的有效成分，同樣是大趨勢。因為研究顯示，有些草本有效成分確實有去污、去斑、美白以及增加微循環的功能。不過，行內有一個名不副實的現象，稱為「天使之塵」。這是形容有些公司在護膚品或藥妝品中，只加入極微量的有效成分，其實不足以產生任何可以測量的益處。

出現這種誤導行銷行為，一方面是因為那些有效成分往往成本高昂，現時護膚品標籤法例又有漏洞，並無規定要詳細列出每種成分的準確百分比。另一方面，因為很多草本有效成分都是疏水性，它們不大溶解於水中（在水中的顆粒較大），滲透率很低，很難直接加入水性護膚品配方中。所以，有些商家就只添加極小量的有效成分，純粹用來製造話題和推高售價。

高俊熙指出，上述技術問題其實可以用「納米載體」技術來克服。即是將那些草本有效成分和某些納米材料混合，再製成直徑大約在200至500納米之間的納米粒子。這些納米粒子穩定性高，可以加進乳液、面霜、啫喱膏等配方中，而且容易透過毛孔滲透到表皮內層。

導入滋養成分 同時導出污垢

例如，NAMI就成功利用納米載體技術，將草本精油加進洗頭水和護髮素中，令兩者增加護膚和抗菌功能。另外，NAMI亦利用納米載體技術，將某些草本有效成分加進一款面膜中。該款面膜還使用納米纖維製造，以增加表面接觸面積，進一步增強滲透效果。同時，其納米纖維還帶有電荷，有助將皮膚毛孔中的污垢導出。即是說，一片面膜就同時有導入滋養成分和導出污垢兩種功能。已有一家生產商取得這幾款草本產品的技術授權，將會以自有品牌推出，主要市場可能是內地。

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