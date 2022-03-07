護膚品潮流 加入益生菌

明報記者 薛偉傑

納米及先進材料研發院（NAMI）技術經理高俊熙博士表示，有關益生菌的研究，以往絕大部分集中在人類腸道方面。到2012年，美國國立衛生研究院（NIH）完成了「人類微生物組」項目研究，發現人體不同部位都有各自的常駐微生物，包括「皮膚微生物群」，護膚品行業才開始注意到益生菌對人類皮膚的重要，開始大力投入研究。所謂皮膚微生物群，包括不同類型微生物，如細菌、病毒、真菌等，其中有些被視為益菌，有些被視為惡菌。皮膚微生物群可以形成屏障，在保護皮膚中發揮重要作用。然而，先天因素如基因、激素分泌，或後天因素如飲食、生活方式、化妝品的使用等，都會影響皮膚微生物群的組成。

微生物群形成屏障保護皮膚

研究顯示，皮膚益生菌除可以壓抑皮膚惡菌的定殖和繁殖，改變惡菌在皮膚微生物群中的比例，還可以減少暗瘡出現，並可以控制乾燥、濕疹、過敏、發炎等皮膚問題。此外，皮膚酸鹼值會隨着年齡增長而上升，令皮膚乾燥，讓更多有害的細菌生長。益生菌可以將酸鹼值調整至適合皮膚，延緩皮膚老化，保持皮膚光滑，以及增強免疫力等。

市面益生菌護膚品多有「頂包」

近幾年，在護膚品中加入益生菌，已成為業內的熱門話題。至今，全球已有超過100款護膚品宣稱含有皮膚微生物群的益生菌。不過，當中有頗多產品屬於偷換概念，只是加入益生元（Prebiotics）或後生元（Postbiotics），或兩者的組合，並非真的加入益生菌（Probiotics）。

高俊熙表示，護膚品必須以活菌的形式加入益生菌，才能起到上述那麼多的作用；只有活的益生菌長期作用，才能夠達到全面調控皮膚微生物群的效果。

至於益生元，其實並非活菌，它們只是益生菌的食物，可以促進益生菌生長。益生元通常是短鏈的低聚糖或多糖，本身也有一定的保水效果，可以令皮膚光滑。不過，由於人類皮膚有別於封閉的腸道消化系統結構，倚靠在皮膚上補充益生元來增加益生菌的數，作用十分有限。

至於後生元，同樣並非活菌，它們只是益生菌的代謝物或裂解物。後生元也可以優化皮膚的酸鹼值、延緩皮膚老化等。總括來說，益生元和後生元的效果，會比活的益生菌弱和短暫很多。

核殼珠技術 益生菌休眠保質量

高俊熙認為，這麼多業者使用益生元或後生元來「頂包」，是因為要在護膚品中添加活的益生菌，是非常困難。首先，護膚品中底材和防腐劑都會破壞益生菌。此外，護膚品保質期相當長，要確保益生菌在整個保質期內都存活，還要在室溫下保存，是另一大難題。

NAMI用了近3年，終於研究出一個方法，將活性的皮膚益生菌和它們需要的益生元，用多層的生物聚合物納米塗層包裹起來，形成「核殼珠」。這些核殼珠完全密封，呈乾粉狀態，可以保持其核心內的益生菌處於休眠狀態，並且對惡劣環境提供足夠的保護。直至用戶準備使用時，才加上特殊配方的液體釋放介質，來釋放和激活那些益生菌。根據測試，當混合了釋放介質之後，至少95%的活益生菌會從核殼珠中釋放出來。而釋放介質中的細胞外基質成分，可以為益生菌在皮膚上的棲息和定殖提供極佳條件。研究顯示，每次只使用1克的核殼珠，就至少有100萬個活性益生菌能夠黏附在皮膚上。

NAMI研究出的第一款益生菌護膚產品，是益生菌乾面膜。已經有一家大型生產商取得其技術授權，正在試產原型，預料今年底或明年初就會正式量產。至於液態的益生菌護膚品，NAMI和該公司亦正在研究，但就要遲一點才完成研發工作。

[新經濟新天地]