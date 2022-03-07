爆疫第五波 逾9萬人淨離境 人力顧問料提早移民回鄉避疫

明報記者

本報統計入境處數據，港人上月離境數字急增，單月錄得多達6.53萬香港居民淨離境（見表），較1月份大增超過3倍，當中絕大部分是經機場離境，而且以單日數字觀察，淨離境香港居民人數仍在攀升。以1月份爆發第五波疫情起計，至上周五（4日）淨離境香港居民已超過9.2萬人。

國泰飛上海航班 本月爆滿

本報記者上周登入國泰航空網站，香港往上海航班由今天起至3月底都滿客，直至4月6日始有一個經濟艙客位，4月9日以後才較為正常。

彭博則報道，其中作為香港競爭對手的新加坡，成了離港後的主要去處；3月預定由香港飛往新加坡的航班有137班，數目僅次於去上海。而新加坡樟宜機場今年1月共接待7931名來自香港旅客，按月增加88%，創近兩年新高。有受訪者表示，由於新加坡已恢復正常社交秩序，因此計劃在當地逗留兩個月，其間遠程工作。

有本港旅遊界人士說，最近確有不少出境需求，除到內地城市外，到英國及澳洲亦有需求，估計由於已接種兩劑新冠疫苗的港人抵埗毋須隔離有關。他稱2月起出境需求旺盛，初時是因為大家想「避疫」，到近期則是不想留港接受全民檢測及可能被禁足，特別禁足做法一直未有清晰交代。加上學校快將放暑假，部分家長訂機票與子女「走咗先算」。另新加坡及泰國亦受歡迎，相信與出入境限制較寬鬆有關。

據了解，由於上海航班需求大，近期國泰每天已多開一班機，至每天兩班。至於為何3月在一票難求之下也未有多開上海航班，則是因為政府1月開始收緊機組人員檢疫安排，缺乏員工執勤，國泰早前亦宣布直至本月底，客運運力只能維持疫前2%水平，未能增加航班。據知，內地航線回程客量尚可，因為港府仍容許內地客經香港轉機至其他地方，而內地來港的客量已極少。至於到英國或澳洲等航班，因為港府禁止曾到9個國家的人士來港，直至4月20日，現時去程可載客，回程只能載貨，所以國泰不會大量增加這些航班，要看4月20日後是否放寬。

資深人力顧問、毅知顧問公司董事總經理周綺萍認為，香港現時大量居民淨流出的現象，類似一兩年前歐美地區疫情爆發時，大量港人由當地回港，只是今次變為離港避疫。她又提到，近年不少計劃移民但擬稍後離港的港人，不排除會因本港目前疫情失控、甚至不滿政府措施而提早於近期離港。

人力顧問：不排除不滿政府措施而離港

此外，被問到在今次港人離港潮當中，不少都是前往內地的現象，周綺萍相信，當中不少是在內地出生、來港讀書及工作、並取得香港居民身分的「港漂」離港避疫。