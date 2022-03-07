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富蘭克林鄧普頓Kim Catechis：戰爭礙供應 油價未來半年高企

【明報專訊】富蘭克林鄧普頓投資研究院投資策略師Kim Catechis指出，俄羅斯近日揮軍烏克蘭後，影響俄羅斯對全球石油及天然氣的供應，加上目前歐洲多國天然氣庫存處於偏低水平，需在市場掃貨保障日後供應，預料石油及天然氣價格在未來半年仍會高企。Catechis又預測，由於俄羅斯正面對西方國家嚴厲制裁，料該國將轉向與中國進一步加強貿易關係，包括向中國出口更多石油及天然氣。

俄羅斯上月底出兵烏克蘭後，油價不斷搶高，上周勁升逾兩成，成為表現最亮眼的資產，富蘭克林鄧普頓投資研究院Kim Catechis指出，俄羅斯在全球多種商品市場均有一定佔有率，例如佔全球石油及天然氣市場分別達約12%及18%（見圖1），俄烏戰爭難免會影響供應，令有關商品價格上升。

有投資者擔心，隨着烏克蘭局勢惡化，歐洲日後將停止從俄羅斯入口天然氣，Catechis則認為，此情况短期不會發生。Catechis解釋，以德國為首的多個歐洲國家本身天然氣供應不足，向作為天然氣生產大國的俄羅斯入口，符合經濟邏輯：「第一是價錢低，第二是距離近及已具備輸氣管，第三是供應充足。」資料顯示，在過去逾50年，包括前蘇聯與西方國家冷戰期間，前蘇聯亦有向歐洲提供天然氣，故此，Catechis估計即使現時俄烏開戰，料暫時也不會改變此情况。

歐多國庫存少 需增購天然氣保供應

Catechis分析，由於歐洲多國天然氣庫存原先處於偏低水平，上月底俄烏戰爭爆發後，需要在現貨市場買入大量天然氣以確保日後供應充足，故此他相信，天然氣及作為其替代品的石油價格，在未來6至9個月仍然會處於相對高位，除非由石油輸出國組織（OPEC）和俄羅斯組成的產油盟國的OPEC+日後達成大幅增產協議，油價才會出現明顯調整。

至於歐洲石油及天然氣價格飈升對當地經濟帶來的影響，Catechis認為屬可以控制，原因是自從新冠疫情2020年首季在歐洲爆發後，歐洲多國政府以積極財政政策向國民派錢刺激經濟，目前當地消費者普遍資產負債表穩健，有能力支付較高能源價格，Catechis指通脹將令歐洲經濟增長減慢，不會扭轉當地經濟增長的趨勢。

俄油氣將由歐洲改為輸往中國

Catechis表示，由於歐洲多國近年積極發展新能源，向碳中和的目標邁進，故遲早也會減少對石油及天然氣的需求，是次俄烏戰爭令油氣價格飈升的情况，在中長期難以持續。作為比較，Catechis認為，是次俄烏戰爭帶來的深遠影響是，歐洲多國將因此加強軍事化，相關國防開支料增加。

在2019年俄羅斯向歐盟出口產品中，石油相關產品佔比高達70%，Catechis分析，若如他上述預測，歐洲中長期對俄羅斯石油及天然氣需求將轉弱，俄羅斯便要另覓其他國家出口；Catechis續說，在2019年中國入口的石油及天然氣中，俄羅斯佔比僅14%（見圖2），日後料有進一步上升的空間。

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相關字詞﹕油價 俄羅斯 烏克蘭 富蘭克林鄧普頓投資研究院Kim Catechis

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