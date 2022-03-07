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美下周料僅加息0.25厘 今年或不縮表

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾早前曾表示，在下周議息會議將有機會加息半厘，惟自從上月底烏克蘭局勢急速惡化後，鮑威爾上周態度已經轉趨鴿派，指下周加息0.25厘較為合適，而東方匯理財富管理亞洲資本市場主管Davis Hall亦有類似看法，料聯儲局下周僅會加息0.25厘，而當局今年只會加息3至4次，以每次加息0.25厘計，累積加息為0.75厘至1厘，至年底聯邦基金利率上端將由目前的0.25厘，提高至1厘至1.25厘。

美債需再融資8萬億美元 聯儲局縮表阻力大

Davis Hall指出，俄羅斯出兵烏克蘭後，已經將投資者推向全新及未知的常態，全球滯脹風險愈來愈真實及正在升溫，故此之前的一些假設也要調整：「向前望的話，歐洲現正面對的食物短缺及能源供應危機，將令全球央行高度關注，故此前對於加息的鷹派預測也要調整。美國聯儲局目前正處於兩難局面──到底是繼續以落後於通脹形勢的寬鬆貨幣政策支持本土經濟增長及就業市場？抑或是收緊貨幣政策來對仍在攀升的消費物價指數（CPI）宣戰？

目前在巴爾干半島附近發生的糟糕事件（指俄羅斯與烏克蘭的戰爭）料將令美國聯儲局在下周議息時溫和漸進收緊貨幣政策，即使加息屬無可避免，但加息0.25厘實屬較恰當。」

市場原先預期，美國聯儲局下周開始加息周期後，將於下半年緊接縮減現時逾8萬億美元資產負債表的規模，而Hall相信，在目前烏克蘭局勢惡化後，當局將根據最新形勢變化始決定何時縮表：「目前去預測縮表的時間很容易踩蕉皮（This has just become a slippery banana skin prediction indeed，即預測落空）。事實上，由於美國政府過去多年赤字持續，現已發行逾30萬億美元國債，當中，今年到期需要再融資的國債便高達8萬億美元，近日俄烏局勢為美國資產市場及消費開支帶來眾多不確定性及風險，這將阻止聯儲局過度收緊貨幣政策。我們認為，聯儲局現時很可能會就縮表採取比較務實的觀望態度，在每次議息會議因應最新形勢發展再作決定。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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