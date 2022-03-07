經濟
封面故事

東方匯理財富管理：烏克蘭危機持續 美股人民幣相對利好

【明報專訊】本港新冠疫情惡化，外圍烏克蘭局勢仍然緊張，而且美國聯儲局下周加息在即，恒指上周下跌至近兩年低位，而外圍美股則相對靠穩；今期封面故事由東方匯理財富管理首席投資總監Vincent Manuel、亞洲資本市場主管Davis Hall、市場及投資策略部資深投資策略師趙穎妍，以及富蘭克林鄧普頓投資研究院投資策略師Kim Catechis分析最新形勢。Manuel認為，假如烏克蘭局勢繼續惡化，投資者料會相對增持美國股票；Hall則指出，現時全球經濟滯脹風險升溫，而且美國政府債務已突破30萬億美元，料聯儲局收緊貨幣政策時將趨審慎，今年只會加息3至4次，不一定會開始縮表；趙穎妍表示，該行目前對中國股市評級為「中性」，建議投資者留意全國兩會有何刺激經濟政策，提振市場期望及氣氛。

明報記者 葉創成

雖然恒指上周下跌861點或3.79%，惟64隻藍籌中仍有13隻股價做好，當中升幅榜五強包括石油、內房及公用股（見表），藍籌以外，俄鋁（0486）前周股價下跌22%，上周進一步急挫45%，東方匯理財富管理Vincent Manuel指出，近日烏克蘭局勢惡化，令投資者在全球股票不同板塊中更加揀擇，例如偏好能源股及優質防守股，遠離在俄羅斯有業務的股票。

Vincent Manuel解釋，假如烏克蘭局勢繼續惡化，對環球經濟有重大影響，包括：（1）對環球經濟增長屬負面，這包括打擊投資及貿易，而且油價飈升亦會阻礙增長，歐洲將會首當其衝，亞洲各國視乎本身情况而定，美國石油業則會受益；（2）假如俄羅斯停止向歐洲提供天然氣的話，依賴相關天然氣的多個行業例如冶金及水泥將會轉弱；（3）由於油價每上升10%便會令歐洲通脹升溫0.2至0.3個百分點，歐洲正面對更大通脹壓力，歐洲央行本月議息時便會就此表態；（4）全球央行也正面對兩難局面，一來不希望收緊貨幣政策打擊經濟及金融市場，但同時也要壓抑通脹，因此預期聯儲局在下周三至周四議息會議只會加息0.25厘；（5）由於俄羅斯現時面對西方國家嚴峻制裁，對出口或在當地有業務的汽車、奢侈品及銀行屬不利。

美料減慢加息 利好原材料出口國

至於上述環球經濟不利影響帶來的投資啟示，Vincent Manuel認為，包括：（1）投資者料會相對減持歐洲股票、增持美國股票；（2）假如美國聯儲局因此減慢加息步伐，新興市場國家將會受惠，特別是一些出口原材料的國家；（3）地緣政治風險升溫，令企業債券孳息率對比政府債券的差距擴闊至有吸引力的水平，而這些企業債券基本因素未有明顯轉壞，帶來投資機會。

上月底俄烏戰事爆發，根據彭博數據，美股標指過去兩星期僅微跌0.45%，而MSCI亞洲（日本除外）指數及MSCI歐洲指數則分別下跌6.02%及8.35%，惟值得注意的是，期內恒指大跌9.95%，比俄烏戰事所在的歐洲股市表現更差（見圖1）。

中國股市評級中性 觀望兩會刺激政策

東方匯理財富管理趙穎妍指出，目前該行對中國股市維持「中性」評級，原因是近日本港新冠疫情升溫，內地疫情未完全受控亦阻礙消費及服務業增長，令宏觀經濟面對壓力，加上全球地緣政治不明朗，她期望現正舉行的全國兩會將會釋放更多政策利好信號，例如內地政府早前下調菏澤、重慶及南寧等城市按揭首期成數後，將如何進一步穩定近月轉弱的房地產市場，以及支持經濟增長。

趙穎妍表示，由於近日俄烏局勢緊張，為全球供應鏈帶來進一步的擾亂（編按：俄羅斯及烏克蘭在全球多項商品均佔一定市場份額，例如佔全球石油及天然氣市場分別約12％及18％），而且西方國家對俄羅斯制裁行動料陸續有來，加上美國聯儲局料於下周開始加息，故全球避險情緒升溫短期料仍持續。

綜合而言，趙穎妍建議投資者在本月業績期要保持耐性，並且密切留意全國兩會有何刺激經濟政策，更明確地提振市場期望及氣氛。

人民幣成避險資產 匯價升抵4年高位

東方匯理財富管理Davis Hall則分析，即使美國聯儲局料於下周開始加息，但幅度仍比較溫和，今年料僅加息3至4次、累積加息0.75厘至1厘（見配稿），而中國人民銀行仍然完全具備貨幣政策的自主性，近月中國經濟增長放緩，人民幣匯價仍然反覆向好（編按：上周在岸價收報6.3195，屬近4年來高位，見圖2），顯示外資持續流入中國資產，反映外資對中國經濟中長期前景有信心。

Hall表示：「即使中國國債孳息率過去半年回落（見圖3），經濟增長亦放緩，惟人民幣匯價仍大漲小回，顯示人民幣已成為新的避險資產（safe haven asset）；其實人民幣匯價過去24個月均處於強勢，這減低了入口原材料價格高企所帶來的通脹壓力，因此，目前中國整體通脹壓力遠較其他國家溫和，這也令中國人民銀行有更大空間進一步以寬鬆貨幣政策刺激本土經濟增長。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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相關字詞﹕人民幣 美股 烏克蘭危機 東方匯理財富管理亞洲資本市場主管Davis Hall 東方匯理財富管理趙穎妍 東方匯理財富管理首席投資總監Vincent Manuel

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