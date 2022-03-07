全民強檢期間 財爺：保金融市場運作

陳茂波指出，當中的情境包括一旦社會出現出行受阻，整個金融體系可隨時轉為「備用混合」模式，在維持系統正常運作的同時，需要回到工作間的人手只需相等於正常水平的一至兩成。他強調，金融市場必定會繼續保持開放，股票、衍生工具、債券、貨幣、外匯等市場會如常交易運作。

擬備好「業務持續計劃」

他續指，跨市場的不同參與者、金融機構和監管機構，都充份知悉一旦啟動備用方案時，將如何提供正常服務、確保溝通協調暢順，以及維持正常的交易和交收。他又提到，不少機構已因應防疫措施而做好預案，即使出行受限，本港金融市場也必定會如常運作。

至於零售銀行服務，他稱部份銀行分行近期因疫情而暫時關閉，服務受影響，但整體而言仍可滿足市民需要。另外，去年消費券計劃推動更多市民和商戶使用電子支付，減少了現鈔找續亦有利防疫工作。而各金融機構積極鼓勵員工接種疫苗，金融市場的各個環節也積極支持防疫工作。陳茂波將於今日上午舉行記者會，公布新一輪消費券計劃第一階段的詳情。