高速傳動去年賺13.2億 按年升逾56%

不派末期息

集團去年全年銷售收入約202.1億元，較2020年153.69億元上升31.5%；惟毛利率按年下跌5.1個百分點至15.8%。按業務劃分，年內風電齒輪傳動設備業務銷售收入達120.39億元，按年微增3.3%。

出售南京高速股權 先決條件已達

至於工業齒輪傳動設備業務方面，則錄19.43億元，按年增長27.4%；另軌道交通齒輪傳動設備業務亦按年升23.5%至3.7億元。至於年內貿易業務銷售收入為57.63億元，較2020年增長逾兩倍。

集團同時與豐盛控股（0607）聯合公布，已達成所有先決條件，將向浙江文華等組成的公司，出售旗下間接非全資附屬公司南京高速43%股權；完成交易後，集團於南京京高速的股權將由約93.02%減少至約50.02%。

完成後，集團於南京高速的股權將降至50.02%，南京高速仍將為豐盛及中國高速的間接非全資附屬公司，其財務業績將繼續併入豐盛及中國高速的業績。