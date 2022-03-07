恒指市帳率新低 恐下試疫情底

分析：每次破淨均是長線吸納時機

周末的市場情緒未回穩，恒指夜期在周五晚收報21,527點，低水378點。多隻港股ADR（美國上市預託證券）急挫，匯控（0005）ADR折合跌穿50港元，周五晚收報48.81港元，較港收市低5.23%；騰訊（0700）及美團（3690）ADR均較港收市跌逾2%。

至昨日，新加坡交易的HS 50期貨（俗稱黑期）報21,582點，低水逾300點。

恒指市帳率跌至近0.9倍，歷史顯示跌至一倍左右會見底，耀才證券研究部總監植耀輝表示，以市帳率而言，目前港股估值吸引，但由於今次跌市主要是受本地疫情及俄烏局勢影響，所以若以長線角度港股有吸納價值，但如果不利因素持續，則恒指仍有下跌可能。

以盤中波幅計，恒指疫情低位為2020年3月的21,139點。但若以收市價計，2020年3月23日最低曾見21,696點，與恒指上周五收市只相差209點。

不過，資料顯示確有資金撈底，據彭博資料，上周盈富基金（2800）共獲21.7億元淨流入，是去年12月底以來最多的一周，且已連續3周淨流入共57.06億元。追蹤科指的南方恒生科技（3033）亦連續3周錄得淨流入，合共約15.35億元。