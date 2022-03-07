電盈旗下ViuTV成寵兒 大行紛唱好

匯豐：男團Mirror成功帶動廣告收入

電盈去年將收費電視NowTV出售予香港電訊，目前直接營運的媒體業務，主要以俗稱「黃Viu」的OTT（Over-the-top）平台Viu及ViuTV組成，匯豐報告指出，兩者去年都有強勁增長，收入分別增長25%及152%，並指當中旗下男子團體Mirror的成功，除帶動廣告收入增長外，對藝人管理及內容等業務都帶來利好。匯豐估計，由於「黃Viu」及ViuTV去年下半年業績都顯著改善，相信電盈媒體業務今年度將可錄得盈利，加上集團去年出售NowTV、數據中心業務，以及減持盈大地產（0432）後令其業績不再合併申報等，都有利簡化公司原來較為複雜的業務架構，因此提升電盈評級至「買入」，目標價上調12.5%至5.4元。

值得留意的是，此前市場曾傳出電盈或部署分拆旗下媒體業務獨立上市，匯豐報告就為集團各項業務作獨立估值時就指出，媒體業務當中佔比最大的「黃Viu」，以2017年融資作基準，電盈所持82%股權市值約39.09億元。至於ViuTV業務則參考TVB股價相對收入（Price to Sales）為0.9倍，估值約7.27億元。TVB截至上周五的市值約21.24億元。