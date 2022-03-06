分析：油氣價飈致通脹預期升 或需更激進加息

美國通脹率目前處於7.5%的40年高位。不過贊迪形容，通脹對美國經濟只會產生「有限的影響」（modest impact）。加州普通汽油的平均價格上周四升至每加侖4.94美元創新高。

投資公司Ally Invest首席市場及貨幣策略師貝爾（Lindsey Bell）稱，儘管油價上漲會削弱消費者信心，但對美國經濟的影響可能不大。摩通則預測，只要美國與伊朗達成核協議令原油供應增加，油價將在今年稍後回落至每桶90美元。

油價漲對美經濟影響有限

部分分析認為，供應問題不能掉以輕心。金融數據機構IHS Markit副主席耶金（Daniel Yergin）指出，就算歐美沒有直接制裁俄羅斯的能源，但實際上已限制俄羅斯的能源出口，該國原本每天出口的750萬桶原油及成品油將大幅減少，「這是一場供應危機。這是一場物流危機。這是一場支付危機，很可能達到1970年代的（石油危機）規模」。

1973年，中東石油生產商切斷了美國和其他西方國家的供應，報復西方在阿拉伯國家與以色列戰爭期間援助以色列，石油立即供不應求。1979年伊朗革命後原油產量減少，引發油價飈升。

對冲基金Again Capital合伙人基爾達夫（John Kilduff）稱，不同的是，今次是西方造成的禁運，如果銀行不提供資金，俄羅斯不可能賣能源。目前英國石油公司（英：BP）、殼牌（英：SHEL）等已撤出對俄羅斯企業的能源投資。

摩通估計，66%的俄羅斯石油缺乏買家，如果俄羅斯石油出口持續受到干擾，今年底的原油價格可能達到每桶185美元。美銀估計，市場的原油供應每減少100萬桶，布蘭特原油價格就會漲20美元。

[企業地球村]