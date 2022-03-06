內地今年擬全面實行股票發行註冊制

房地產方面，李克強在今年工作報告加入「因城施策」，以促進產業良性循環和健康發展。政府繼續堅持「房住不炒」定位，堅持租購並舉，加快發展長租房市場，支持商品房市場更好滿足購房者的合理住房需求，穩地價、穩樓價、穩預期。

樓市「因城施策」 堅持租購並舉

去年內地消費受疫情防控影響增長放緩，李克強在報告指出，今年要實施擴大內需戰略，推動消費持續恢復。措施包括以多渠道促進居民收入，提升消費能力；推動線上線下消費融合，促進生活服務消費恢復，發展消費新模式。今年政府將繼續支持新能源汽車消費，鼓勵地方展開綠色智能家電下鄉和以舊換新。促進家政服務業提質擴容；發展農村電商和快遞物流配送。

去年中國出口增長強勁，工作報告中提及，今年要繼續穩定外貿，政府會擴大出口信用保險對中小外貿企業的覆蓋面，加強出口信貸支持，優化外匯服務，加快出口退稅進度，幫助外貿企業穩訂單穩生產。當局亦會發展創新服務貿易、數字貿易，推進實施跨境服務貿易負面清單；加強通關便利化改革，加快國際物流體系建設，幫助外貿降低成本、提高效率。