三星停向俄出口手機芯片 微軟停產品服務銷售

納指上周跌2.8% 個半月最大跌幅

此外，微軟總裁兼副主席史密斯（Brad Smith）亦在上周五（4日）宣布，將暫停在俄羅斯所有產品和服務的新銷售，公司亦正在與美國、歐盟和英國政府密切協調，正停止在俄羅斯不少方面的業務，以遵守政府的制裁決定。微軟正採取行動，保護烏克蘭網絡安全抵禦俄羅斯攻擊。烏克蘭局勢加劇通脹壓力，加上資金避險，科技股上周繼續走弱，納指上周五跌1.66%，全周跌2.78%，為個半月最大每周跌幅。市場擔心俄烏戰爭影響半導體原材料供應，費城半導體指數全周跌5.61%，ASML（美：ASML）挫10.91%，AMD（美：AMD）跌10.45%。

恒指夜期低水378點

以中概科技股為主的納斯達克金龍中國指數，上周五下跌5.45%，收報7172點，創2017年1月以來新低，亦為3個月最大跌幅。美團（3690）ADR折合報160.08港元，較港股低收2.87%，騰訊（0700）ADR折合報393.76港元，較港股低收2.34%。恒指夜期跌1.42%，報21,527點，低水378點。ADR港股比例指數報21,521點，下跌1.79%。