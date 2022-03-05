鴻海立訊或成蘋果車生產商

近年同進軍電動車市場

鴻海近年拓展至電動車領域，繼去年首次發布3款電動車後，今年10月也會發布兩款電動車。鴻海首款Model T智能電動巴士已於本周交付。立訊精密則於上月宣布與中國電動車生產商奇瑞集團設合資企業，合作開發生產電動車。

《電子時報》稱，一些分析師認為，鴻海不太可能成為蘋果電動車的首選製造商，曾與蘋果談判的韓國現代汽車（韓：005380）和加拿大汽車零件商Magna，在汽車製造方面都比鴻海有優勢，不過鴻海仍可通過逐步積累造車經驗，未來在蘋果電動車的供應鏈發揮作用。

寧德比亞迪或供應電池

消息稱，韓國電池生產商LG新能源（韓：373220）、 SK Innovation（韓：096770）的電池業務SK On及三星SDI（韓：006400）有可能為美國的蘋果電動車電池供應商，至於在中國市場銷售的蘋果電動車，可能由寧德時代（深: 300750）及比亞迪（1211）供應電池。

對於一些分析師預測蘋果電動車可能會在2023至24年間進入量產並上市，業內消息人士認為，蘋果電動車需道路測試，這時間表似乎為時過早。

（綜合報道）

[國際金融]