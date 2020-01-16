SONY本田合資 研發銷售電動車

預計新車2025年開售

雙方的合資公司將負責電動車設計與銷售，但不會擁有或經營任何生產設施。本田將負責生產新車，而SONY則負責打造移動服務平台（mobility service platform），是電子產品巨頭加入電動車行業又一例子。新車目標，是結合本田的汽車操控性，以及SONY在光學、通訊和娛樂方面的長處。

SONY是PlayStation遊戲主機的製造商，也是智能手機圖像傳感器的主要供應商，並為很多汽車製造商設計傳感器。該公司於1月展示全新的全輪驅動（all-wheel drive）7座位電動多用途車（SUV）Vision-S 02的原型，並宣布將成立名為「Sony Mobility」的汽車子公司，進軍電動車市場。

本田也在向電動車轉型，目前與通用汽車（美：GM）建立了一家合資企業，合作開發電動車。中國搜尋引擎巨頭百度（美：BIDU）和小米（1810）也進入了電動車領域。

此外，受晶片短缺影響，福特（美：F）證實，肯塔基州一家廠房將在下周停產福特Super Duty農夫車、福特Expedition SUV及林肯Navigator SUV，而俄亥俄州一家廠房將停產中型貨車及底盤駕駛室（chassis cabs）。

（綜合報道）

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