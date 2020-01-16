港股未止跌 大摩：最熊見19500點

ATMX拖跌恒指239點

至昨晚10時半，恒指夜期報21,629點，低水276點。大摩指，能源及大宗商品價格飈升，加上地緣政治、環球經濟風險升溫，令中國最少於短期較其他新興市場受到較大影響，因為中國為歐洲主要貿易對象，但近年與俄羅斯關係更緊密。再者，內房債務情况、Omicron疫情在香港傳播和在內地部分地方爆發，故預測MSCI中國指數市盈率由此前11倍，下調至9倍。

報告又指，鑑於環球地緣政治、中美關係及內房市場最新發展，下調MSCI中國指數及恒指今年最熊情况估值目標。國指、滬深300指數今年底目標價分別維持7200點、4300點。

國指昨跌2.7%，報7686點。大市成交增至1647億元。13隻藍籌「破底」（見表2），包括「ATMX」，4股共拖跌恒指239點。阿里巴巴（9988）「失紅底」，收報99元，跌5.17%。美團（3690）及小米（1810）均跌逾5%，騰訊（0700）跌3.73%。比亞迪（1211）跌8.61%，是跌幅最大藍籌；嗶哩嗶哩（9626）績後創港股上市新低，跌12.86%，是跌幅最大科指成分股。

舜宇（2382）跌3.44%，一周累跌逾15%。美國10年期國債孳息率跌穿1.8厘，匯控（0005）跌逾3%，收報51.5元。港交所（0388）創下「12連跌」，昨再跌2%至355.8元。

港交所「12連跌」至355.8元

利達基金經理及合伙人凌卓榮表示，市場擔心內地政策風險、內房債務會否再爆發危機等，料恒指短線未見底，介乎21,100至21,300點水平應有支持。兩會昨開幕，凌相信俄烏局勢下，內地會更明白需要加快發展新能源，減少倚賴外國能源輸入，他認為可在新能源板塊例如太陽能行業尋找投資機會。