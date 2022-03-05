許正宇：全民強檢料不影響金融市場運作

財庫局表示，局方一直與金融業界保持緊密聯繫，了解在疫情下面對的困難及統籌推出援助措施。許正宇及副局長陳浩濂昨日與4個行業組織——投資基金公會、中資基金業協會、證券業協會及中資證券業協會舉行網上會議，討論業界在新一波嚴峻疫情下面對的營運困難及各種建議。

適時發布指引 支援業界抗疫

許正宇在會上強調，香港是服務國家及全球參與者的國際金融中心，金融業是香港最國際化的產業之一，無間斷地保持與其他市場的聯繫至關重要。在奮力抗擊疫情之際，局方一定會考慮市場有序營運的需要，包括交易、結算及支付等重要環節，讓金融業繼續發揮融通及配置資金和管理風險的重要功能。

此外，許又表示，金融業亦服務香港市民日常所需，包括支付及理財等，因此其持續營運對香港社會實屬不可或缺，期望金融業界繼續同心協力，與香港各界團結一致打贏這場抗疫戰。