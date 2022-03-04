經濟

香港地產

外籍客獲永久身分證後千萬購海堤移民盤

【明報專訊】本港移民潮持續，物業市場接連錄得移民盤易手個案。不過，有人移民之際，亦有外籍人士選擇扎根香港。東涌海堤灣畔新近有移民盤，獲剛取得永久居民身分證的外籍客，斥資1000萬元承接作自住用途；而東涌區本月暫錄3宗二手成交，其中兩宗為樓價逾千萬元成交。

利嘉閣分行聯席董事劉景駿表示，上述成交為海堤灣畔5座低層G室，實用面積約846方呎，3房1套連工人套間隔，原開價1090萬元，現減價90萬元或8.3%，以1000萬元易手，實呎11,820元。原業主2005年3月以約304萬元購入，持貨約17年，帳面獲利696萬元或2.3倍。劉補充，原業主正準備移民，新買家是剛取得本港永久身分證的外籍人士，購入單位自住。

青泰苑移民盤550萬易手 低市價7％

另有個別移民盤以低市價易手。利嘉閣地產分行經理梁均耀表示，青衣青泰苑D座高層8室，實用面積401方呎，2房間隔，外望青衣東北公園及汀九橋海景，原業主因計劃移民，去年10月起叫價630萬元於自由市場放盤，累減80萬元或約13%，以550萬元已補價易手，實呎13,716元，較市價低約40萬元或近7%。不過，原業主1987年10月以24.9萬元向房署一手購入，持貨35年，料扣除補價後仍大賺離場。

龍成堡3房銀主盤1450萬沽 18年升1倍

過去3年交投冰封的大埔龍成堡，踏入2022年連錄兩宗成交，繼今年1月有洋房業主轉售津巴布韋前總統曾持有之洋房，並大幅獲利後，屋苑新近再錄得一個分層單位成交，惟屬罕見之銀主盤成交。中原地產資深分區營業經理趙愛蓮表示，龍成堡最新錄雙座數單位成交，實用面積1278方呎，3房連套房及工人套房間隔，屬銀主盤，以1450萬元易手，實呎11,346元。原業主於2004年以720萬元購入，單位18年間帳面升值約730萬元或約1倍。

相關字詞﹕銀主盤 龍成堡 青泰苑 海堤灣畔 移民盤

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